München (ots) - Aras (https://aras.com/de-de) , ein führender Anbieter von

Product Lifecycle Management (PLM)- und Digital-Thread-Lösungen, erweitert sein

Produktportfolio um " Supplier Management Solutions (https://aras.com/de-de/capa

bilities/secure-external-access?utm_campaign=701UM000008obHW&utm_source=the-wire

&utm_medium=pr&utm_content=L%C3%B6sungen-f%C3%BCr-Lieferantenmanagement&utm_inhe

rit=false) " für Aras Innovator. Die Erweiterungen optimieren die Zusammenarbeit

mit Zulieferern und OEMs sowie die Möglichkeiten zur Datenauswertung und

-anbindung. Die "Supplier Management Solutions" bieten einen sicheren

Fernzugriff auf PLM-Daten und spezifizierte Elemente des Digital Threads über

eine für mobile Endgeräte optimierte und konfigurierbare Webanwendung.



Antworten auf die Herausforderungen der Industrie





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Produktorientierte Unternehmen sind auf ihre Lieferanten und Geschäftspartnerangewiesen, die als verlängerter Arm des Unternehmens fungieren. In den letztenJahren ist die Lieferkette durch strenge Compliance-Vorschriften, neueNachhaltigkeitsinitiativen und einen verstärkten Fokus auf Transparenz zunehmendunter Druck geraten. So zielt beispielsweise die Initiative " DigitalerProduktpass (https://www.bmuv.de/umweltpolitische-digitalagenda/so-funktioniert)" in der Europäischen Union darauf ab, Nachhaltigkeit und Transparenz in derBeschaffung zu fördern, indem sie Rückverfolgbarkeits- undBerichterstattungsrichtlinien für eine Reihe von Branchen ab 2026 vorschreibt.Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, diese Anforderungen zu erfüllen, daihre Systeme veraltet sind, sie nur einen begrenzten Einblick in dieInformationen ihrer Lieferanten haben und die Kommunikation mit den Partnern inder Lieferkette uneinheitlich ist.Optimierte Zusammenarbeit mit LieferantenDie "Supplier Management Solutions" von Aras ermöglichen Unternehmen eine engereZusammenarbeit mit Zulieferern und OEMs in einer gesicherten, gemeinsamgenutzten Umgebung. Alle Anwender greifen auf einheitliche und stets aktuelleDaten zu. Indem die Kommunikation, der Datenaustausch und die Konnektivität überden gesamten Produktlebenszyklus hinweg gefördert werden, erhöhen dieUnternehmen ihre Transparenz, steigern ihre Effizienz und stärken ihreDatenanalysefähigkeiten. Außerdem können sie Lager- und Gemeinkosten senken undgleichzeitig die Qualität verbessern."Die Integration von 'Supplier Management Solutions' in Aras Innovator bietetHerstellern einen ganzheitlichen Ansatz für das Management des gesamtenProduktlebenszyklus - von Design und Entwicklung über die Beschaffung bis hin