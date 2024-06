Globale ETFs im Vergleich So spart mein 18-jähriger Schülerpraktikant mit ETFs Mein Schülerpraktikant hat untersucht, wie er monatlich am besten in ETFs investieren kann. Er analysierte verschiedene Index-ETFs und stellt seine überraschenden Ergebnisse vor. Ideal für alle, die langfristig Vermögen aufbauen wollen!