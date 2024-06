Hamburg/München (ots) - Der integrierte Energieversorger LichtBlick und die

Projektentwicklungsboutique ENERGISTO eG gründen gemeinsam das Joint Venture

"GigaCharge". Ziel der Kooperation ist die gemeinsame Entwicklung von

Batteriegroßspeicher-Projekten bis hin zur Inbetriebnahme. Damit erweitert das

Hamburger Unternehmen seine Geschäftsbereiche und ermöglicht neben der eigenen

Grünstromerzeugung auch die Speicherung und Flexibilisierung von eingespeistem

Strom aus erneuerbaren Energieanlagen. Mit GigaCharge will LichtBlick zur

Netzstabilität beitragen. Die ersten Baugenehmigungen für Batteriegroßspeicher

mit einer Kapazität von bis zu 400 Megawattstunden erwartet das Unternehmen noch

in diesem Jahr.



"Der Strombedarf wird in den nächsten Jahren - je nach Szenario - weiter

ansteigen. Unser Ziel ist weniger fossile und mehr erneuerbare Energie. Dazu

benötigen wir sowohl den weiteren Ausbau als auch die Flexibilisierung von

Solar- und Windenergie. Erst durch große Mengen an Speicherkapazitäten können

kurzfristige Netzüberlastungen in Zeiten hoher Energieproduktion entscheidend

reduziert werden. Außerdem wird sauberer Strom auch dann nutzbar, wenn Wind- und

Sonnenarmut herrscht", erklärt Dr. Enno Wolf, Chief Operating Officer von

LichtBlick.







netzdienliche Komponente zu entwickeln und umzusetzen. Philosophie und Strategie

beider Unternehmen, das Identifizieren von Marktentwicklungen und -chancen,

sowie nicht zuletzt die gemeinsame Haltung zu Mensch, Energie und Umwelt haben

diesen Schritt initiiert", so Thilo von Haas, Gründungsvorstand bei ENERGISTO

eG. "Gemeinsam können wir mehr Großspeicher-Projekte schneller vorantreiben -

und das Netz von morgen stärken."



Erneuerbare Energieanlagen werden um Speicherkapazitäten ergänzt



Seit mehreren Jahren investiert LichtBlick in den Aufbau eigener

Stromerzeugungsanlagen. Die erste PV-Freiflächenanlage wurde Ende 2022 in

Betrieb genommen. Außerdem arbeitet das Unternehmen mit mehreren Projektierern

zusammen und konnte sich bislang eine Projektpipeline mit einer Leistung von bis

zu 4.000 Megawatt sichern. Das Joint Venture mit ENERGISTO eG erweitert die

Assetstrategie des Unternehmens und sorgt künftig dafür, die eigene

Stromerzeugung und -versorgung kurzfristig zu flexibilisieren.



Neben der Investition in eigene Anlagen bietet LichtBlick zusammen mit ihrer

Muttergesellschaft Eneco auch Dienstleistungen rund um die Vermarktung von

Batteriespeichern für Dritte an. Eneco vermarktet bereits in den Niederlanden,

Belgien und Deutschland (Batteriespeicher Jardelund) eine große Anzahl an

Speichern. Das Vergütungsmodell von Eneco ist finanzierungsfähig und bietet Seite 2 ► Seite 1 von 2



