STRASSBURG (dpa-AFX) - Der deutsch-französische Fernsehsender Arte will das Mediathek-Angebot in Europa ausbauen und setzt dabei auf EU-Geld. Die Vizepräsidentin des Vorstands der Arte-Zentrale, Heike Hempel, teilte der Deutschen Presse-Agentur mit: "Um alle Menschen in Europa anzusprechen, braucht es ein größeres Volumen an Programmen in den jeweiligen Sprachen und es müssen natürlich auch neue Sprachen hinzugefügt werden." Man wolle eine umfassende Plattform schaffen.

Bereits heute gebe es Inhalte neben Deutsch und Französisch auf Englisch, Spanisch, Polnisch und Italienisch, erläuterte die TV-Managerin. Rund ein Fünftel der Videoabrufe stammten aus anderen Ländern als Deutschland und Frankreich. Zahlreiche Arte-Inhalte seien bereits europaweit zugänglich. "Generell ist es so, dass wir natürlich gerne so viele Sprachen wie möglich hinzufügen wollen, das aber von den europäischen Fördermitteln abhängt, mit denen wir bereits bestehende Inhalte in weiteren Sprachen anpassen", führte Hempel aus.