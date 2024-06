--------------------------------------------------------------

Mainz, Rheinland Pfalz (ots) - Aktuell über zwei Gigawattsstuden

Speicherkapazität auf digitalem Marktplatz Start-up präsentiert sich auf der

Messe "The smarter E Europe" in München





Für das junge Mainzer Unternehmen Circunomics zeigen alle Indikatoren nach obenund es ist dabei, seine Position als weltweit größter digitaler Marktplatz fürden Second Life Einsatz und das Recycling gebrauchter Batterien weiterauszubauen. Da ist es nur konsequent, seine einzigartige Battery LifecycleManagement Solution auch auf der größten europäischen Fachmesse für Batterienund Speichersysteme - "The smarter E Europe" - dem internationalen Fachpublikumvorzustellen. Vom 19. bis 21. Juni 2024 präsentiert sich Circunomics auf derMesse München (Stand-Nr. C5.480J) als innovatives und aufstrebendes Start-up,das innerhalb der Kreislaufwirtschaft positive Akzente setzt.Neben der Messe-Präsenz, wird Circunomics auch auf der Start-up Stage in HalleB5 vertreten sein: Am 19. Juni 2024, 14 Uhr, präsentiert Sebastian Bujnoch(Senior Business Developer) das Geschäftsmodell von Circunomics. Das Start-upbietet qualifizierten Verkäufern und Käufern (B2B) gebrauchter Batterien, Moduleund Zellen nicht nur einen reinen Handelsplatz, vielmehr auch ein Analysetool,das mit einer einzigartigen, KI-unterstützten Software eine individuelle Analysedes State of Health der gebrauchten Batterie und eine perfekte Simulation derzukünftigen Nutzung im Second Life ermöglicht. Und das Angebot wird weiterausgebaut: Zukünftig wird auch die beim Recycling anfallende "Schwarze Masse"über den digitalen Marktplatz gehandelt.Weiterer Ansprechpartner von Circunomics auf der Messe ist Jan Born. DerCo-Founder und CTO erklärt: "In unserem ersten vollen operativen Geschäftsjahr2023 haben wir unsere eigenen Erwartungen mit einer gehandeltenSpeicherkapazität von 279 Megawattstunden auf Anhieb übertroffen. Und daslaufende Geschäftsjahr 2024 hat sich ebenfalls ausgezeichnet entwickelt, derzeitstehen schon über zwei Gigawattstunden Speicherkapazität auf unserer Plattform.Das zeigt die große Bedeutung, die dem Second Life Einsatz sowie dem Recyclingzukommt".Die mit der Elektromobilität einhergehende Herausforderung, aber auch derzunehmende Einsatz von Batterien in anderen Bereichen, ist groß. Ein unterökologischen und ökonomischen Aspekten gleichermaßen sinnvoller Einsatz derBatterien über die gesamte Lebensdauer ist notwendig. Alleine im Pkw-Sektorwerden ab dem Jahr 2030 jährlich zwischen fünf und sechs Millionen gebrauchterBatterien aus Altfahrzeugen erwartet, die ihr Lebensende erreicht haben undverschrottet werden. In der Zweitverwendung können diese Batterien ihre dannimmer noch vorhandene Leistungsfähigkeit über Jahre zum Einsatz bringen, bevorsie qualifiziert recycelt werden.Pressekontakt:Inga SwopePR, Marketing & Communications ManagerCircunomics GmbH, MainzWeb: http://www.circunomics.comEmail: mailto:inga.swope@circunomics.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/148666/5800336OTS: Circunomics