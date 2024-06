Wie der Dax-Konzern mitteilte, ist man mit dem derzeitigen Aktienkurs nicht zufrieden: Er spiegele nicht den fundamentalen Wert der Porsche SE wider, sagte Vorstandschef Hans Dieter Pötsch. Es gebe derzeit aber auch keine Pläne für einen Aktienrückkauf, so Pötsch weiter. Allerdings schloss er eine solche Maßnahme auch nicht kategorisch aus. Der Fokus liege stattdessen zurzeit auf dem Schuldenabbau und der Erweiterung des Portfolios an Firmenbeteiligungen, unterstrich Pötsch.

Die Porsche SE wird von den VW-Eignerfamilien Porsche und Piech kontrolliert. Die Holding will an die stimmrechtslosen Vorzugsaktionäre eine Dividende von 2,56 Euro je Anteilsschein und an die Stammaktionäre 2,554 Euro je Aktie ausschütten.

