München (ots) - Ascent, ein führender europäischer Anbieter von KI-fokussierten

digitalen Diensten, gibt die Übernahme von Parkside Interactive, einem

Unternehmen für kundenspezifische Software und UX Design, bekannt. Die Übernahme

markiert einen weiteren Schritt vorwärts in der gemeinsamen Mission, die

digitale Landschaft für seine Kunden durch innovative KI-gestützte Lösungen und

immersive Benutzererlebnisse zu revolutionieren.



Parkside ist ein erfahrener Anbieter für Software-Entwicklung, User Experience

und Data/AI-Services, der innovative Unternehmen beim Aufbau, der Verbesserung

und der Skalierung digitaler Produkte und Plattformen unterstützt. Das 2007

gegründete und von Österreich (Graz, Wien, Linz), der Schweiz (Basel) und

Portugal (Porto) aus tätige Unternehmen bedient ein breites Kundenspektrum, von

den Silicon Valley-Technologiegiganten Shutterstock und LinkedIn bis hin zu

globalen Unternehmen wie Roche und Novartis und Marktführer in der DACH-Region,

darunter Bühler und Raiffeisen Bank.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dieser Schritt baut auf der Übernahme von Tekaris in München durch Ascent imJahr 2022 auf und komplettiert damit die Präsenz im DACH-Raum - dem zentralenKernmarkt neben UK. Die Übernahme spiegelt die technische DNA von Ascent widerund erweitert seine Fähigkeit, erstklassige digitale Erlebnisse,Dienstleistungen, Produkte und Plattformen für Kunden zu schaffen. Daskombinierte Unternehmen wird damit außerdem Vorreiter bei der Bereitstellung vonmaßgeschneiderten Lösungen, die Gen AI, Analytics und Business Intelligencenahtlos mit immersiven Benutzererlebnissen verbinden.Der bisherige CEO von Parkside, Christoph Platzer, bleibt, wie das gesamteParkside Team, an Bord und überwacht die Expansion des DACH-Geschäfts vonAscent. Dadurch wird das zusammengeschlossene Unternehmen als führender Anbietervon KI-, Cloud- und Software-Services für DACH positioniert und eine starkeMicrosoft-Partnerschaft, wie bereits in Großbritannien, aufgebaut."DACH ist einer der reifsten und dynamischsten Märkte in Europa und verfügt übereine Reihe von Hidden Champions: 3.000 Unternehmen mit mehr als 1 Milliarde EuroUmsatz, die in Nischenmärkten tätig sind und durch ihre Innovationen undModernisierungen große Chancen für unser gemeinsames Unternehmen darstellen. Dieumfassenden Experience Design- und Engineering-Fähigkeiten von Parkside sind dieperfekte Ergänzung zu den Daten-, KI- und Advanced-Analytics-Spezialisierungenvon Ascent und eröffnen eine Welt voller Möglichkeiten für Kunden, die sich ineiner zunehmend wettbewerbsintensiven digitalen Landschaft differenzierenmöchten." Stewart Smythe, CEO von Ascent, führt fort: "Wir haben in den letzten