FRANKFURT (dpa-AFX) - Vom gestrigen Zinsoptimismus am deutschen Aktienmarkt ist am Donnerstag kaum mehr etwas zu spüren. Der Dax weitete seine moderaten Anfangsverluste aus und notierte gegen Mittag 1,05 Prozent tiefer bei 18 436,02 Punkten. Tags zuvor war der Leitindex letztlich um 1,4 Prozent gestiegen und hatte die Verluste der vergangenen drei Handelstage fast wettgemacht. Am Dienstag hatte das wichtigste deutsche Börsenbarometer noch ein Fünfwochentief markiert.

Der MDax mit den mittelgroßen Werten verlor am Donnerstag 1,40 Prozent auf 26 397,65 Zähler. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone ging es um rund 0,9 Prozent nach unten.