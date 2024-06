PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Donnerstag nachgegeben. Die Erleichterung über nachlassenden Inflationsdruck in den USA, die am Vortag noch gestützt hatte, ist damit wieder verflogen. Am Mittag verlor der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,96 Prozent auf 4985,86 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es um 1,08 Prozent auf 7779,51 Punkte nach unten. Der britische FTSE 100 sank um 0,44 Prozent auf 8179,74 Punkte.

Für Ernüchterung sorgte die Sitzung der US-Notenbank nach Börsenschluss in Europa. "Auch wenn die US-Inflationsdaten weniger stark gestiegen sind als erwartet, hält die US-Notenbank an ihrer Hochzinspolitik fest und will weiterhin datenabhängig entscheiden", hieß es in einem Kommentar von Index-Radar.