Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - CEO Stefan Hartung und

Kommunikationschef Christof Ehrhart von Bosch gemeinsam für herausragendes

Medienimage ausgezeichnet



Der renommierte "Deutsche Image Award" geht in diesem Jahr an den Vorsitzenden

der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH, Dr.-Ing Stefan Hartung, sowie an den

Executive Vice President Corporate Communications & Governmental Affairs,

Professor Dr. Christof Ehrhart. Damit werden die herausragende Reputation des

Vorstandsvorsitzenden basierend auf seiner Managementleistung sowie die

außergewöhnlich erfolgreiche Arbeit der Unternehmenskommunikation gewürdigt.







Robert Bosch GmbH sowie Gesellschafter der Robert Bosch Industrietreuhand KG. Zu

seinem Verantwortungsbereich gehören unter anderem: Unternehmensstrategie,

Unternehmenskommunikation und Regierungsbeziehungen sowie

Technologieentwicklung. Er verantwortet darüber hinaus den Zentralbereich

Forschung und Vorausentwicklung, das zentrale Qualitätsmanagement sowie

Technologie und Fertigung. Hartung ist auch zuständig für die Gesellschaft Bosch

Healthcare Solutions GmbH und für das Bosch-Geschäft in China.



"Kein anderer Topmanager wird in den Medien im Untersuchungszeitraum positiver

bewertet. Rund 90 Prozent aller Aussagen über ihn sind positiv", erklärt Thomas

Leitner, Geschäftsführer von Cision und Jury-Mitglied. "Die kontinuierlich hohe

Stabilität seiner Medienpräsenz zeigt zudem, wie eine erfolgreiche und

authentische Managementleistung die Reputation eines Topmanagers dauerhaft

positiv prägen kann."



Verantwortlich für die öffentliche Positionierung sowie die strategische

Kommunikationsarbeit von Stefan Hartung sowie der Robert Bosch GmbH ist seit

Januar 2019 Christof Ehrhart. Zuvor war er in gleicher Funktion bei der

seinem damaligen CEO Dr. Frank Appel, verliehen. Christof Ehrhart ist somit der

erste Preisträger, der in dieser Funktion den renommierten Award für die

Kommunikationsleistung bei zwei Unternehmen verliehen bekommt.



Zum "Deutschen Image Award":



Der "Deutsche Image Award" wird seit 2002 von F.A.Z.-Institut, Cision Germany

und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung verliehen. Der Preis geht an die

Unternehmensleitung mit dem besten internationalen Medienimage für exzellente

Managementleistung sowie an die verantwortliche Kommunikationsleitung für die

erfolgreiche und überzeugende kommunikative Positionierung. Seite 2 ► Seite 1 von 2



