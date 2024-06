... dann plötzlich Phoenix

Dafür sowie für die Wiederbelebung des ertragsstarken Geschäfts belohnten Anleger die Aktie mit kräftigen Kursgewinnen. Nach einem Mehrjahrestief bei 88,09 US-Dollar im November 2022 kletterte die Aktie von Meta Platforms fast ohne Unterbrechungen auf das bis heute geltende Rekordhoch von 531,49 US-Dollar. Das entspricht einer Performance von über 500 Prozent.

Auf den letzten Quartalsbericht allerdings reagierten Investoren erneut verschnupft. Zwar hatte Meta Platforms die Erwartungen der Analysten erneut übertroffen und ein starkes Umsatzwachstum präsentiert. Den Anlegern gefiel aber einerseits die vergleichsweise schwache Umsatzprognose sowie andererseits das erneute Hochfahren der Entwicklungskosten für das als Internet der Zukunft geltende Metaverse nicht.

Zuckerberg tritt Bedenken um hohe Kosten entgegen

Den Bedenken der Anleger, dass Meta Platforms von seinem Kurs abrücken könnte, will CEO Mark Zuckerberg jetzt offenbar entgegenwirken – und hat eine weitere Verschlankung des Unternehmens angekündigt.

Laut eines Berichts des Business Insider will Meta Platforms den Rotstift dieses Mal insbesondere bei den zahlreichen Vizepräsidenten ansetzen. Rund 300 solcher hochrangigen Mitarbeiter beschäftigt der Konzern derzeit. Nach dem Willen von Mark Zuckerberg sollen es künftig nur noch 250 sein.

Unternehmensstruktur soll weiter verschlankt werden

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich Zuckerberg nach umfangreichen Stellenstreichungen folgendermaßen geäußert: "Eine schlankere Organisation bearbeitet die Aufgaben mit der höchsten Priorität schneller. Angestellte werden dadurch produktiver sein und ihre Arbeit wird mehr Spaß machen und erfüllender sein."

Im Geschäftsjahr 2022 hatte Meta Platforms noch rund 86.500 Mitarbeitende beschäftigt, nach den Jobkürzungen waren es zuletzt 67.300. Mit der Streichung von Vizepräsidenten dürften nun besonders hoch bezahlte Stellen entfallen – und in der Folge auch die Kosten für Aktienvergütungen sinken.

Bericht könnte auf Gefahren hindeuten

Bislang führen die Gerüchte zu keinen signifikanten Kursänderungen. Die Aktie notiert am Donnerstag in der US-Vorbörse fast unverändert. In diesem Jahr hat sie angetrieben durch den KI-Hype bereits 44 Prozent zugelegt – trotz des zweistelligen Kurseinbruchs nach dem letzten Quartalsbericht.

Nach diesem könnten Anleger die Ankündigung zur weiteren Verschlankung des Unternehmens als zweischneidiges Schwert empfinden. Einerseits sorgen geringere Kosten für höhere Erträge, was Rückenwind für den Kurs bedeuten sollte.

Andererseits könnte Zuckerberg mit dem Schritt einem womöglich schwächeren Quartalsergebnis zuvorkommen. Dann wären die Entlassungen ein Signal für drohende Gefahr. Meta Platforms hat in den vergangenen Monaten Milliardenbeträge in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur investiert, was die Ertragsseite erheblich belasten könnte.

Fazit: Aktie derzeit kein Kauf

Meta-Chef Mark Zuckerberg will einem Bericht des Business Insider zufolge erneut den Rotstift ansetzen – dieses Mal bei den hochbezahlten Vizepräsidenten. Die Motive dahinter sind noch unklar, weswegen Anleger verhalten auf die Gerüchte reagieren.

Mit Blick auf die Aktie selbst nimmt diese Kurs in Richtung der bisherigen Allzeithochs. Technisch ist der übergeordnete Aufwärtstrend intakt, was bedeutet, dass Anleger mit dem Strom zu schwimmen versuchen und die Aktie kaufen könnten.

Mit Blick auf deren Bewertung muss aber festgehalten werden: Die ist aktuell fair! Das auf Basis der Gewinnschätzungen für 2024 erhobene Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt aktuell bei 25,4. Das liegt bereits um mehr als 10 Prozent über dem langfristigen Bewertungsdurchschnitt der Aktie.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 470,3EUR auf Tradegate (13. Juni 2024, 13:53 Uhr) gehandelt.