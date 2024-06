Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Das Leben in Deutschland ist für viele Investoren längst nichtmehr so attraktiv, wie es einst war. Schuld daran sind vor allem die aktuellenpolitischen und wirtschaftlichen Umstände - ein Grund für viele, sich nach einerAlternative umzusehen. Ein Land, das dabei mehr und mehr an Attraktivitätgewinnt, ist Nordzypern. Doch was macht Nordzypern zu einer solch attraktivenInvestitionsmöglichkeit?Bei der Europawahl hat die deutsche Bevölkerung deutlich gemacht, dass sie mitder aktuellen Politik unzufrieden ist. Das umfasst verschiedene Gründe -besonders schwerwiegend ist für die meisten jedoch, dass sie die Hoffnung aufVeränderungen verloren haben. Deshalb schauen sich immer mehr deutscheAuswanderer und Investoren auch außerhalb des Landes oder sogar außerhalb der EUnach einer Alternative um. Dabei erhoffen sie sich eine bessere Lebensqualität,bessere Zukunftsaussichten und vor allem bessere Möglichkeiten, finanziellerfolgreich zu sein. "In Deutschland wird es immer schwerer, mit ehrlicherArbeit gutes Geld zu verdienen. Von jedem Gewinn müssen große Teile wiederabgetreten werden - das frustriert natürlich und reduziert die Motivation, sichrichtig reinzuhängen. Gleichzeitig entwickelt sich die Politik in eine Richtung,die vielen Menschen Kopfschmerzen bereitet. Die Vergangenheit zeigt aber, dasssich die verschiedenen Parteien hier nicht viel schenken - es fehlen also echteAlternativen", bestätigt Berater Oktay Cömertler."Ganz anders sieht es in Nordzypern aus: Dieser gehört nicht zur EU. Dadurchergeben sich teilweise drastische Unterschiede zu Ländern, in denen das EU-Rechtgilt - Unterschiede, die Politik-müde Menschen häufig besonders zu schätzenwissen", erläutert der Berater für Immobilien aus Nordzypern weiter. Als einer,der selbst vor einigen Jahren nach Nordzypern ausgewandert ist, weiß OktayCömertler genau, welche Herausforderungen sich gerade zu Beginn ergeben. Deshalbumfasst sein Angebot die Unterstützung während der Auswanderung, insbesonderedie Suche nach einer passenden Immobilie. Gleichzeitig vermittelt er Investoreninteressante Immobilien aus Nordzypern, die hohe Renditemöglichkeitenversprechen. Seine Beratung richtet sich dabei ganz nach den Bedürfnissen seinerKunden: Während für eine Familie, die zukünftig auf Nordzypern leben möchte, dieNachbarschaft, naheliegende Schulen und Einkaufsmöglichkeiten interessant sind,schauen Investoren mehr auf die potenzielle Wertentwicklung. In jedem Fall istOktay Cömertler als Nordzypern-Experte ein guter Ansprechpartner.Deshalb sind viele Deutsche von ihren Lebensumständen und der Politik frustriertDie aktuelle Politik in Deutschland ist für viele Menschen ein Grund, um