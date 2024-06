- Im Anschluss an ein erfolgreiches Abgrenzungsbohrprogramm seit der letzten Ressourcenaktualisierung am 12. August 2022 erhöht eine neue Zusammenfassung des technischen Berichts S-K 1300 (der "TRS") die gemessenen und angezeigten ("M&I") Ressourcen des Projekts Burke Hollow von 2.324.000 lbs U O38 auf 6.155.000 lbs und die abgeleiteten Ressourcen auf 4.883.000 lbs U O38. .

- Die gesamten offengelegten M&I-Ressourcen der Texas Hub and Spoke Plattform belaufen sich nun auf 12.958.000 lbs, wobei 7.241.000 Tonnen einen Gehalt von etwa 0,085% U O38 aufweisen, und die abgeleiteten Ressourcen belaufen sich nun auf 9.948.100 lbs, wobei 4.356.000 Tonnen einen Gehalt von etwa 0,120% U O38 aufweisen.

- Dieser jüngste S-K 1300 TRS bestätigt erneut die Position von UEC als Amerikas führendes ISR-Uranunternehmen mit seinen Hub & Spoke-Plattformen in South Texas und Wyoming, die über 79.156.000 lbs U O38 an M&I-Ressourcen und 25.002.000 lbs an abgeleiteten Ressourcen verfügen.

Corpus Christi, TX, 13. Juni 2024 - Uranium Energy Corp (NYSE American: "UEC" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy- ... - freut sich, bekannt zu geben, dass es einen TRS auf EDGAR eingereicht hat, der aktualisierte Mineralressourcen für die Texas Hub and Spoke ISR-Plattform des Unternehmens (die "Plattform") mit einer Erhöhung der Ressourcen auf dem Burke Hollow-Projekt (das "Projekt") offenlegt.

Hintergrund:

- Als ein in den USA ansässiges Unternehmen meldet UEC nun alle Mineralressourcen gemäß Punkt 1302 der Regulation S-K (S-K 1300");

- S-K 1300 wurde von der Securities and Exchange Commission ("SEC") verabschiedet, um die Offenlegungsanforderungen für Bergbauunternehmen zu modernisieren und die US-Offenlegungsanforderungen für Mineralgrundstücke stärker an die aktuellen Branchen- und globalen Regulierungsstandards anzupassen;

- Die in diesem TRS dargelegten Mineralressourcenschätzungen sind eine Aktualisierung der zuvor gemeldeten Projektressourcen gemäß dem Format S-K 1300; und

- Die Geologie des Projekts gilt als geeignet für kostengünstige und umweltfreundliche ISR-Abbaumethoden.

Der TRS wurde gemäß S-K 1300 erstellt und wurde am 12. Juni 2024 über EDGAR auf Formular 8-K bei der SEC eingereicht und ist auch auf SEDAR als "Material Document" verfügbar, das am 12. Juni 2024 eingereicht wurde. Der TRS wurde im Auftrag des Unternehmens von Western Water Consultants, Inc. d/b/a WWC Engineering, aus Sheridan, Wyoming, erstellt.

Andy Kurrus, UEC V.P. of Resource Development, Texas, erklärte: "Seit der ersten Entdeckung bei Burke Hollow haben wir die Ressourcen mit jeder Bohrkampagne und jedem Update weiter erhöht. Wir haben mehrere mineralisierte Trends und Horizonte für ein potenzielles Ressourcenwachstum identifiziert und fast die Hälfte des ~20.000 Acre großen Grundstücks Burke Hollow ist noch nicht erkundet. Burke Hollow ist die größte ISR-Uranentdeckung in den Vereinigten Staaten in den letzten zehn Jahren und wird ein spannendes Satellitenprojekt im Rahmen unserer Hub-and-Spoke-Strategie sein."

Über die Texas Hub & Spoke Plattform

Die Plattform besteht aus fünf Projektgebieten ("Abbildung 1-1"): der Hobson Central Processing Plant ("CPP") und den Projekten Burke Hollow, Goliad, Palangana und Salvo, die sich in den Countys Karnes, Bee, Goliad und Duval in Texas befinden. Die Hobson CPP wird als "Knotenpunkt" der Plattform dienen, während die anderen Projektgebiete als Satellitenanlagen oder "Speichen" fungieren. Die Hobson CPP wird das gesamte in den anderen Projektgebieten gewonnene Uran verarbeiten. Die Texas-Plattform liegt in der South Texas Uranium Province ("STUP"), die Teil der Küstenebene des Golf von Mexiko Beckens ("GMB") ist.

Die Mineralrechte in unseren texanischen Projekten sind allesamt private (kostenpflichtige) Mineralpachtverträge. Gebührenpflichtige Mineralienpachtverträge werden durch Verhandlungen mit einzelnen Eigentümern erworben.

Die Projekte des Unternehmens befinden sich in der GMB und erstrecken sich über einen Großteil von Südtexas. Es umfasst die texanische Küstenebene und STUP, wo sich die ISR-Projekte von UEC befinden. Die Küstenebene wird im Westen durch die Erhebung der Rocky Mountains begrenzt und entwässert in den Golf von Mexiko. Die Küstenebene besteht aus marinen, nicht-marinen und kontinentalen Sedimenten, deren Alter vom Paläozoikum bis zum Känozoikum reicht.

Die Uranmineralisierung in den Projekten Hub und Spoke Platform von UEC ist typisch für texanische Roll-Front-Sandsteinvorkommen. Die Bildung von Rollfront-Lagerstätten ist größtenteils ein Grundwasserprozess, der auftritt, wenn uranreiches, sauerstoffreiches Grundwasser mit einer reduzierenden Umgebung im Untergrund interagiert und Uran ausfällt. Die günstigsten Wirtsgesteine für Rollfronten sind durchlässige Sandsteine mit großen Aquifersystemen. Zwischengelagerte Schlamm-, Ton- und Siltsteine sind häufig vorhanden und unterstützen den Bildungsprozess, indem sie den Grundwasserfluss bündeln.

Bis heute verfügt UEC über Daten von 9.135 Bohrlöchern, die von UEC und früheren Uranexplorationsunternehmen auf und in der Nähe der fünf von UEC gehaltenen Projektgebiete durchgeführt wurden. Die Daten der Bohrungen, einschließlich der Vermessungskoordinaten, Kragenhöhen, Tiefen und Gehalte der Uranabschnitte, wurden in die Datenbank von UEC aufgenommen.

Zusammenfassung des Entwicklungsstandes

Im Folgenden wird ein Überblick über die Arbeiten gegeben, die zur Entwicklung und zum Betrieb der Plattformprojekte durchgeführt wurden.

Zusammenfassende Kapital- und Betriebskostenschätzungen sind in diesem TRS nicht enthalten, da UEC die Ergebnisse einer Erstbewertung ("IA") ohne wirtschaftliche Analyse aktualisiert. In der Vergangenheit waren am Hobson CPP normale Wartungsarbeiten an neuen Gebäuden/Entwicklungen erforderlich, und im Jahr 2022 wurde eine neue Lizenz für radioaktives Material genehmigt, mit der die genehmigte U O38 Gewinnungskapazität auf 4 Millionen Pfund jährlich erweitert wurde. Das Salvo-Projekt befindet sich seit der Bohrkampagne 2010-2012 in einem Fortsetzungsstatus. UEC hatte in den Jahren 2010-2015 und 2023, 2019 bzw. 2021-2024 Bohrkampagnen in seinen Projekten Palangana, Goliad und Burke Hollow gestartet. Das Unternehmen aktivierte auch mehrere Bohrlöcher bei Palangana, um von 2010 bis 2016 Uran zu gewinnen.

Palangana

Von 2010 bis 2015 hat UEC bei Palangana 891 Löcher gebohrt. Die meisten Bohrungen fanden 2010 (391 Bohrungen), 2011 (281 Bohrungen) und 2012 (186 Bohrungen) statt, die restlichen Bohrungen wurden zwischen 2013 und 2015 niedergebracht. Die meisten dieser Bohrungen wurden zu Abgrenzungszwecken niedergebracht, die übrigen wurden als Überwachungs- und Produktionsbohrungen niedergebracht und abgeschlossen. Im Jahr 2010 aktivierte UEC die Bohrlöcher im Fördergebiet PA-1, PA-2 und PA-3 bei Palangana. Im Jahr 2014 wurde PA-4 für die Förderung genehmigt, und im Jahr 2023 wurde in PA-4 eine zusätzliche Abgrenzungskampagne durchgeführt. Die Genehmigung für das Minengebiet wurde im März 2024 erneuert, und die Lizenz für radioaktives Material wurde rechtzeitig erneuert. Von 2010 bis 2016 wurden 563.600 Pfund Uran mit ISR-Methoden abgebaut.

Goliad

Im Jahr 2014 führte UEC auf seinem Goliad-Projekt ein Bohrprogramm für Explorations- und Wasserbohrungen durch. Es wurden 35 Löcher für Explorations- und Wasserversorgungszwecke gebohrt und protokolliert, wobei ein Großteil der Löcher in PA-1 und PA-2 gebohrt wurde. Die Lizenz für radioaktives Material wurde im März 2024 erneuert, und die Genehmigung für das Minengebiet wurde rechtzeitig erneuert.

Burke Hollow

Von 2021 bis heute schloss UEC die Installation und die Einreichung der Genehmigung für PA-1 ab. Nach der Fertigstellung von PA-1 führte UEC Bohrungen durch, um die Ressourcen von "abgeleitet" auf "gemessen" und "angezeigt" hochzustufen und die Mineralisierung in PA-1, PA-2 und dem neu entdeckten PA-3 besser zu definieren. Bis zum 11. April 2024 wurden 714 Abgrenzungs- und Explorationsbohrungen niedergebracht, von denen 44 als Kontrollbohrungen abgeschlossen wurden. Dieses Programm wird fortgesetzt, um weitere Bohrungen zur Exploration und Abgrenzung des neu entdeckten PA-3 und des Explorationsziels Southern Graben, das in früheren technischen Kurzberichten beschrieben wurde, abzuschließen.

Im Jahr 2023 wurde südlich des Gebiets PA-1 eine Mineralisierung in einem flacheren Horizont entdeckt, der als Eastern Lower A Sand Trend oder "PA-3" bekannt ist und sich im östlichen Block von Burke Hollow befindet. Dieser vor kurzem entdeckte Trend ist für einen Großteil der Ressourcenerweiterung seit dem ersten technischen Bericht von Hub and Spoke aus dem Jahr 2022 verantwortlich und fügte in allen Ressourcenkategorien beträchtliche Mengen hinzu. Die aktuellen Bohrungen konzentrieren sich auf die Abgrenzung dieses Trends und die Exploration des südlichen Grabengebiets.

Für die Mineralienschätzung von Burke Hollow wurden keine historischen Daten verwendet, sondern nur Daten aus Bohrungen, die von UEC von 2012 bis heute durchgeführt wurden. Insgesamt wurden zwischen 2019 und dem 11. April 2024 887 neue Löcher gebohrt und aufgezeichnet, um diese Schätzung abzuschließen.

Bodenschätze

Dieser IA TRS wurde in Übereinstimmung mit den in S-K 1300 festgelegten Bestimmungen erstellt, um die Mineralressourcen des Projekts und der Plattform offen zu legen.

Basierend auf der Dichte der Bohrungen, der Kontinuität der Geologie und der Mineralisierung, den Tests und der Datenverifizierung erfüllen die Mineralressourcenschätzungen die Kriterien für angezeigte oder abgeleitete Mineralressourcen, wie hier zusammengefasst.

Die In-Place-Ressourcen wurden für jedes Projektgebiet separat geschätzt. Die Plattform enthält eine gemessene Ressource von 3.631.900 lbs und eine angezeigte Ressource von 9.326.100 lbs U O38 an Ort und Stelle. Die Plattform enthält 9.948.100 lbs an abgeleiteten Mineralressourcen an Ort und Stelle. In den nachstehenden Tabellen 1 und 2 sind die Ressourcen der Plattform nach Projektgebiet aufgelistet. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Bei den Berechnungen der Mineralressourcen wurden jedoch die vernünftigen Aussichten auf eine mögliche wirtschaftliche Förderung berücksichtigt.

Tabelle 1: Texas Hub and Spoke Project Measured and Indicated Resource Summary

Mineralische Ressource GT-Abschnitt Durchschnittlicher Gehalt (% eU O )38 Erztonnen (000s) eU O38 (lbs) Burke Hollow Gemessen 0.30 0.086 581 964,000 Angegeben 0.30 0.083 3,329 5,191,000 Gemessene und angezeigte Werte insgesamt 0.30 0.083 3,910 6,155,000 Goliad Gemessen 0.20 0.053 1,595 2,667,900 Angegeben 0.20 0.102 1,504 3,492,000 Gemessene und angezeigte Werte insgesamt 0.20 0.085 3,099 6,159,900 Palangana Gemessen - - - - Angegeben Keine 0.134 232 643,100 Gemessene und angezeigte Werte insgesamt Keine 0.134 232 643,100 Salvo Alle Mineralressourcen bei Salvo sind als "Inferred" klassifiziert. Projekt-Summen Gemessen 3,631,900 Angegeben 9,326,100 Gemessene und angezeigte Werte insgesamt 12,958,000

Anmerkungen:

Pfund mit angewandtem Ungleichgewichtsfaktor ("DEF") (außer in Burke Hollow). Gemessene und angezeigte Mineralressourcen gemäß der Definition in 17 CFR § 229.1300. Alle gemeldeten Ressourcen liegen unterhalb des Grundwasserspiegels. Der Bezugspunkt für Mineralressourcen ist das Projekt in-situ. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Abgrenzungsbohrungen, die nach 2010 bei Palangana durchgeführt wurden, wurden nicht in die Ressourcenschätzung einbezogen, da diese Art von Bohrungen nach den Erfahrungen der QP die Ressourcenschätzungen im Allgemeinen nicht wesentlich verändern. Bei der Ermittlung der wirtschaftlichen Gewinnungsaussichten wurde ein metallurgischer Gewinnungsfaktor von 80 % zugrunde gelegt.

Tabelle 2: Zusammenfassung der abgeleiteten Ressourcen des Projekts Texas Hub and Spoke

Mineralische Ressource GT-Abschnitt Durchschnittlicher Gehalt (% eU O )38 Erztonnen (000s) eU O38 (lbs) Burke Hollow Abgeleitet 0.30 0.104 2,596 4,883,000 Goliad Abgeleitet 0.20 0.195 333 1,224,800 Palangana PA-1 und PA-2 Abgeleitet Keine 0.100 96 192,500 Dome, NE Garcia, SW Garcia, CC Brine, Jemison Fence, Jemison East Abgeleitet 0.10 0.110 - 0.300 206 808,800 Salvo Abgeleitet 0.30 0.091 1,125 2,839,000 Projekt-Summen Insgesamt Abgeleitet 4,356 9,948,100

Anmerkungen:

Gemeldete Pfunde mit angewandtem DEF. Für das abgeleitete Mineral Palangana wird eine Reihe von Gehalten angegeben, da sich die Methoden der Ressourcenschätzung zwischen PA-1/PA-2 und dem Rest der Trends unterschieden. Für die Blockmodelle PA-1 und PA-2 gab es keinen Cutoff-Wert. Siehe Abschnitt 11.1 des TRS für eine detailliertere Erklärung. Abgeleitete Mineralressourcen gemäß der Definition in 17 CFR § 229.1300. Alle gemeldeten Ressourcen liegen unterhalb des Grundwasserspiegels. Der Bezugspunkt für Mineralressourcen ist das Projekt in-situ. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Abgrenzungsbohrungen, die nach 2010 bei Palangana durchgeführt wurden, wurden in dieser Ressourcenschätzung nicht berücksichtigt, da diese Art von Bohrungen nach den Erfahrungen der QP die Ressourcenschätzungen im Allgemeinen nicht wesentlich verändern.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Western Water Consultants, Inc. d/b/a/WWC Engineering, einem unabhängigen Beratungsunternehmen des Unternehmens, und von Andrew W. Kurrus III, P.G., V.P. of Resource Development, Texas, für das Unternehmen geprüft und genehmigt, die die Anforderungen als qualifizierte Person" im Sinne von S-K 1300 erfüllen.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist der am schnellsten wachsende Anbieter von Brennstoff für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft. UEC ist das größte diversifizierte nordamerikanische Uranunternehmen, das die nächste Generation von kostengünstigen und umweltfreundlichen In-Situ-Rückgewinnungsprojekten ("ISR") in den Vereinigten Staaten sowie hochgradige konventionelle Projekte in Kanada vorantreibt. Das Unternehmen verfügt über zwei produktionsbereite ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming. Diese beiden Produktionsplattformen sind durch voll funktionsfähige zentrale Verarbeitungsanlagen verankert und werden von sieben US-amerikanischen ISR-Uranprojekten bedient, für die alle wichtigen Genehmigungen erteilt wurden. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über diversifizierte Uranbeteiligungen, darunter: (1) eines der größten physischen Uranportfolios Nordamerikas mit gelagertem U O38 ; (2) eine bedeutende Kapitalbeteiligung an Uranium Royalty Corp, dem einzigen Royalty-Unternehmen in diesem Sektor; und (3) eine Pipeline von Uranprojekten in der westlichen Hemisphäre, die sich im Ressourcenstadium befinden. Der Betrieb des Unternehmens wird von Fachleuten geleitet, die über jahrzehntelange praktische Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung verfügen.

Safe-Harbor-Erklärung

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen Aussagen über historische Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden US-amerikanischen und kanadischen Wertpapiergesetze dar. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen der Geschäftsleitung beruhen. Alle anderen Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Worten oder Phrasen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "erwartet" oder "nicht erwartet", "plant", "schätzt" oder "beabsichtigt", oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und sollten als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem die tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Abweichungen bei den zugrundeliegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen, die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen und die daraus resultierende Verwässerung, die durch die Beschaffung von Kapital durch den Verkauf von Aktien verursacht wird, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene, die mit der Umwelt, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, Erlaubnissen oder Finanzierungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten, Rechtsstreitigkeiten oder Anspruchseinschränkungen beim Versicherungsschutz verbunden sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung und in allen Dokumenten, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, und die sich auf das Unternehmen und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen auswirken können, sind in den vom Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen zu finden. Für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beansprucht das Unternehmen den Schutz des Safe Harbor für zukunftsgerichtete Aussagen, der im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten ist. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ergänzen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

