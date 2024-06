Vancouver, British Columbia, Kanada, 13. Juni 2024 / IRW-Press / – Asante Gold Corporation (CSE:ASE | GSE:ASG | FRANKFURT:1A9 | U.S.OTC:ASGOF) („Asante“ oder das „Unternehmen“) berichtet, dass die wichtigsten Komponenten der Sulfidrückgewinnungsanlage mit langen Vorlaufzeiten, die bei der Goldmine Bibiani („Bibiani“) installiert werden sollen, voraussichtlich Mitte August 2024 geliefert werden. Diese Anlage ist entscheidend für die Pläne des Unternehmens, die Goldproduktion auf Bibiani auf über 250.000 Unzen pro Jahr mit einer kumulierten Produktion von 1,2 Mio. Unzen Gold in den nächsten fünf Jahren mit niedrigeren Gesamtförderkosten („AISC“) zu steigern, wie im technischen Bericht für Bibiani von 2024 (der „technische Bericht“) dargelegt. Durch die Installation der Sulfidrückgewinnungsanlage soll sich die Goldausbeute verbessern, und es wird von einem erheblichen Einfluss auf die Gesamtförderkosten pro produzierte Unze (AISC) und die Gewinnmarge auf Bibiani ausgegangen. Man geht von einem Anstieg der Goldausbeute aus Sulfiderz von 70 % auf rund 92 % aus.

Das Unternehmen hat erhebliche Fortschritte bei der Fertigstellung der Sulfidrückgewinnungsanlage gemacht, und 50 % der Bauarbeiten für das Projekt sind abgeschlossen. Die Fertigung der Produktionsgeräte mit langer Vorlaufzeit ist abgeschlossen, und die Komponenten werden derzeit für den Versand zum Standort Bibiani vorbereitet, wo sie voraussichtlich Mitte August 2024 erwartet werden.

Asante geht davon aus, dass es, wenn die Sulfidrückgewinnungsanlage fertiggestellt ist, rund 20.000 Unzen Gold im Monat auf Bibiani produzieren wird, was den langfristigen Plänen des Unternehmens für die Mine entspricht. Asante freut sich auf die Fertigstellung der Sulfidrückgewinnungsanlage, da es an der Verbesserung und Optimierung seiner sich in Betrieb befindlichen Minen arbeitet.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von David Anthony, P.Eng., Mining and Mineral Processing, President und CEO von Asante, der eine „qualifizierte Person“ gemäß NI 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Non-IFRS-Kennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Begriffe oder Leistungskennzahlen, die in der Bergbaubranche üblicherweise verwendet werden, aber nicht nach den International Financial Reporting Standards („IFRS“) definiert sind, wie etwa „All-in Sustaining Costs“ (oder „AISC“). Non-IFRS-Kennzahlen haben keine nach IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Die dargestellten Daten sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß IFRS erstellt wurden, und sollten in Verbindung mit den konsolidierten Abschlüssen von Asante gelesen werden. Die Leser sollten den Lagebericht von Asante unter der Überschrift „Non-IFRS-Kennzahlen“ lesen, um eine detailliertere Erörterung darüber zu erhalten, wie Asante bestimmte dieser Kennzahlen berechnet, sowie eine Überleitung bestimmter Kennzahlen zu IFRS-Begriffen.

