S&P bestätigt abermals A+/A-1-Rating und stabilen Ausblick der HYPO Oberösterreich.



Linz (APA-ots) - Die internationale Ratingagentur S&P Global ("Standard & Poors") hat das Top-Rating A+/A-1 (lang- und kurzfristiges Emittentenrating) sowie den stabilen Ausblick der HYPO Oberösterreich bestätigt. Somit steht die Oberösterreichische Landesbank mit ihrem Rating an der Spitze aller österreichischen Geschäftsbanken.

Die HYPO OÖ hat ihre erfolgreiche Geschäftsentwicklung abermals unter Beweis gestellt: Solides Wachstum in allen Segmenten und sehr gute Risikokennzahlen trotz herausfordernder Wirtschaftslage. Sowohl für die KMU-geprägte Wirtschaft Oberösterreichs, für den privaten und öffentlichen Wohnbau, als auch für das Land selbst beweisen wir uns als stabiler und verlässlicher Partner. Gleichzeitig haben wir unser Standing am internationalen Kapitalmarkt mit einem Rekordvolumen an Eigen-Emissionen eindrucksvoll ausgebaut. Durch das erneute Top-Rating fühlen wir uns in der Umsetzung unserer Geschäftsstrategie eindrucksvoll bestätigt. - Klaus Kumpfmüller, Vorstandsvorsitzender der HYPO OÖ