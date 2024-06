Leipzig (ots) - Im Insolvenzverfahren der Wirecard Communication Services GmbH

(WCS) kann Insolvenzverwalter Rechtsanwalt Dr. Nils Freudenberg von der Kanzlei

Tiefenbacher Insolvenzverwaltung I Restrukturierung einen weiteren Erfolg

verkünden. So startet bereits in diesem Frühherbst die Ausschüttung einer

umfangreichen Schlussquote an die Gläubiger. Die Quote liegt dabei bei 65

Prozent. Zusammen mit einer bereits geleisteten Abschlagszahlung von 25 Prozent

ergib sich so eine Gesamtquote von 90 Prozent. Damit ist das Verfahren der WCS

das bisher erfolgreichste der Wirecard-Gesellschaften und außerdem das

schnellste: Die Schlussrechnungsprüfung ist bereits bestätigt und der

Schlusstermin vor dem Amtsgericht Leipzig ist für den 9. Juli 2024 terminiert.

Insolvenzverwalter Freudenberg rechnet mit einem Abschluss des

Insolvenzverfahrens spätestens zum Jahresende 2024. Damit wäre es zügig

innerhalb von vier Jahren abgeschlossen.



Geschäftsbetrieb bereits 2020 durch übertragende Sanierung gerettet







am 3. Juli 2020 einen Insolvenzantrag gestellt. Ursache hierfür war die

Insolvenz der Konzernmutter Wirecard AG selbst. Diese war unausweichlich

geworden, als durch Abschlussprüfer Zweifel an der Existenz von Treuhandkonten

mit einem Guthaben von 1,9 Milliarden Euro bekannt geworden waren. Rechtsanwalt

Freudenberg wurde in der Folge vom Amtsgericht Leipzig als Insolvenzverwalter

bestellt.



Gemeinsam mit Simon Leopold, Geschäftsführer der ABG Consulting-Partner GmbH &

Co. KG, und seinem Team wurde im Verfahren ein Investorenprozess initiiert.

Dadurch konnte innerhalb kurzer Zeit ein Käufer für den Geschäftsbetrieb der

insolventen Wirecard Communication Services GmbH gefunden und der Großteil der

Arbeitsplätze gerettet werden. IDnow, ein Anbieter von

Identity-Verification-as-a-Service-Lösungen mit Sitz in München, übernahm kurz

nach Verfahrenseröffnung, am 1. September 2020 im Rahmen eines Asset Deals das

Leipziger Call Center.



Den komplexen rechtlichen Part im Insolvenzverfahren betreute Rechtsanwalt

Stefan Ettelt, Inhaber der Kanzlei Kulitzscher & Ettelt. Zu diesen Aufgaben

gehörten unter anderem die Beratung der Geschäftsführung zu möglichen

Sanierungsansätzen, die Einleitung des Insolvenzverfahrens und die

Vertragsgestaltung der Unternehmenstransaktion.



Über Tiefenbacher Insolvenzverwaltung I Restrukturierung



Tiefenbacher Rechtsanwälte betreut mit 55 Rechtsanwälten und über 130

Mitarbeitern bundesweit und international agierende, große und mittelständische

Unternehmen, Banken sowie Finanzdienstleister. Im Bereich Insolvenzverwaltung I

Restrukturierung sind an 16 Standorten 70 Mitarbeiter tätig, die das gesamte

Portfolio der Verwalteraufgaben abdecken und bereits mehr als 5.000 Verfahren

betreut haben. Seit über 40 Jahren strebt die Kanzlei Tiefenbacher eine

Fortführung von schuldnerischen Unternehmen in der Insolvenz und anschließend

eine übertragende Sanierung oder ein Planverfahren an - immer mit den Zielen:

bestmögliche Gläubigerbefriedigung sowie Erhalt von Unternehmen und

Arbeitsplätzen.



Kontakt Insolvenzverwalter:



Rechtsanwalt Dr. Nils Freudenberg



Tiefenbacher Insolvenzverwaltung I Restrukturierung



Telefon: +49 341 99 38 770



E-Mail: mailto:leipzig@tiefenbacher.de



http://www.tiefenbacher-insolvenzverwaltung.de



Pressekontakt:



Ilka Stiegler

ABG Marketing GmbH

Telefon: +49 351 43755 11

E-Mail: mailto:stiegler@abg-partner.de

http://www.abg-marketing.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/121562/5800649

OTS: Tiefenbacher Insolvenzverwaltung I Restrukturierung





Das Leipziger Tochterunternehmen der Wirecard AG mit rund 200 Mitarbeitern hatteam 3. Juli 2020 einen Insolvenzantrag gestellt. Ursache hierfür war dieInsolvenz der Konzernmutter Wirecard AG selbst. Diese war unausweichlichgeworden, als durch Abschlussprüfer Zweifel an der Existenz von Treuhandkontenmit einem Guthaben von 1,9 Milliarden Euro bekannt geworden waren. RechtsanwaltFreudenberg wurde in der Folge vom Amtsgericht Leipzig als Insolvenzverwalterbestellt.Gemeinsam mit Simon Leopold, Geschäftsführer der ABG Consulting-Partner GmbH &Co. KG, und seinem Team wurde im Verfahren ein Investorenprozess initiiert.Dadurch konnte innerhalb kurzer Zeit ein Käufer für den Geschäftsbetrieb derinsolventen Wirecard Communication Services GmbH gefunden und der Großteil derArbeitsplätze gerettet werden. IDnow, ein Anbieter vonIdentity-Verification-as-a-Service-Lösungen mit Sitz in München, übernahm kurznach Verfahrenseröffnung, am 1. September 2020 im Rahmen eines Asset Deals dasLeipziger Call Center.Den komplexen rechtlichen Part im Insolvenzverfahren betreute RechtsanwaltStefan Ettelt, Inhaber der Kanzlei Kulitzscher & Ettelt. Zu diesen Aufgabengehörten unter anderem die Beratung der Geschäftsführung zu möglichenSanierungsansätzen, die Einleitung des Insolvenzverfahrens und dieVertragsgestaltung der Unternehmenstransaktion.Über Tiefenbacher Insolvenzverwaltung I RestrukturierungTiefenbacher Rechtsanwälte betreut mit 55 Rechtsanwälten und über 130Mitarbeitern bundesweit und international agierende, große und mittelständischeUnternehmen, Banken sowie Finanzdienstleister. Im Bereich Insolvenzverwaltung IRestrukturierung sind an 16 Standorten 70 Mitarbeiter tätig, die das gesamtePortfolio der Verwalteraufgaben abdecken und bereits mehr als 5.000 Verfahrenbetreut haben. Seit über 40 Jahren strebt die Kanzlei Tiefenbacher eineFortführung von schuldnerischen Unternehmen in der Insolvenz und anschließendeine übertragende Sanierung oder ein Planverfahren an - immer mit den Zielen:bestmögliche Gläubigerbefriedigung sowie Erhalt von Unternehmen undArbeitsplätzen.Kontakt Insolvenzverwalter:Rechtsanwalt Dr. Nils FreudenbergTiefenbacher Insolvenzverwaltung I RestrukturierungTelefon: +49 341 99 38 770E-Mail: mailto:leipzig@tiefenbacher.dehttp://www.tiefenbacher-insolvenzverwaltung.dePressekontakt:Ilka StieglerABG Marketing GmbHTelefon: +49 351 43755 11E-Mail: mailto:stiegler@abg-partner.dehttp://www.abg-marketing.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/121562/5800649OTS: Tiefenbacher Insolvenzverwaltung I Restrukturierung