KfW finanziert tunesisches Unterseekabel zum Export von grünem Strom in die EU

- Laibach: "Entwicklungszusammenarbeit flankiert strategische Interessen Deutschlands und Europas"

- 35 Mio. EUR für 200 Kilometer lange Stromverbindung zwischen Tunesien und Italien

- Erhebliche CO2-Einsparungen durch Stromhandel zwischen Europa und Afrika

Die KfW hat im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) mit dem tunesischen Energieversorger STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz) einen Darlehensvertrag in Höhe von 35 Mio. EUR für ein 200 Kilometer langes Unterseekabel unterzeichnet. Das Projekt ermöglicht erstmalig die Anbindung der Stromnetze Tunesiens und Italiens. Das Hochspannungsunterseekabel mit zugehöriger Infrastruktur hat eine Kapazität von 600 Megawatt. So sollen ab 2028 der Handel mit Strom zwischen Tunesien und der EU möglich und erhebliche CO2-Einsparungen verwirklicht werden.