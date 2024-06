13. Juni 2024 - Vancouver, Kanada - Century Lithium Corp. (TSXV: LCE) (OTCQX: CYDVF) (Frankfurt: C1Z) (Century Lithium oder das Unternehmen) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/century-lithium ... - freut sich, die Einreichung des Berichts "NI 43-101 Technical Report on the Feasibility Study of the Clayton Valley Lithium Project, Esmeralda County, Nevada, USA" mit Stichtag 29. April 2024 (Machbarkeitsstudie oder Bericht) bekannt zu geben, um die Offenlegung in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 29. April 2024 (siehe Pressemitteilung) zu unterstützen. Der Bericht wurde in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 (NI 43-101) von Wood Canada Limited (Wood), Global Resource Engineering, Ltd. (GRE) und WSP USA Environment and Infrastructure, Inc. (WSP) erstellt. Alle Währungsbeträge in dieser Pressemitteilung sind in US Dollar angegeben.