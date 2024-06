Laut der EU-Kommission profitiert die gesamte Wertschöpfungskette der BEVs in China von unfairen Subventionen. Die daraufhin festgelegten provisorischen Zölle, die in vier Monaten endgültig bestimmt werden, betreffen sowohl die großen chinesischen Hersteller wie SAIC, BYD und Geely als auch westliche Hersteller wie Tesla , BMW und Volvo Cars , die ebenfalls ihre BEVs aus China importieren.

BofA-Analyst Horst Schneider betont in einer neuen Analyse, wie die Autozölle auch Folgen für westliche Autobauer haben dürften. So baut Tesla beispielsweise alle in Europa verkauften Model 3 in China.

Volvo Cars hat bereits angekündigt, die Produktion seiner BEVs schrittweise nach Europa zurückzuverlagern, um den höheren Zöllen zu entgehen. Auch BMW könnte vor größeren Herausforderungen stehen, insbesondere mit der Marke Mini, die geplant hat, alle Mini Cooper E und Mini Aceman aus China zu importieren.

Chinesiche Autos bleiben auch mit Zöllen günstiger

BofA geht davon aus, dass die Preise chinesischer BEVs in der EU nicht signifikant steigen werden, auch wenn die Zölle vollständig auf die Verkaufspreise umgelegt würden. Trotz der hohen Zölle werden chinesische Fahrzeuge voraussichtlich weiterhin preiswerter sein als die europäischer Hersteller, was deren Wettbewerbsfähigkeit erhält. Zumal der chinesische Marktführer BYD bereits eine Fabrik in Ungarn plant und mit den dort gebauten Fahrzeugen nicht von den Zöllen betroffen sein wird.

Eine Analyse der Bank zeigt, dass sich der Marktanteil chinesischer Hersteller von 10,3 Prozent im Jahr 2023 auf 23,2 Prozent im Jahr 2026 mehr als verdoppeln dürfte.

Was, wenn China zurückschlägt?

Ein weiteres Risiko sieht BofA in möglichen Vergeltungsmaßnahmen Chinas. Höhere Importzölle auf deutsche Autos in China könnten insbesondere Marken wie Porsche hart treffen und generell die Verkäufe und Gewinne deutscher Hersteller in China beeinträchtigen.

Diese Entwicklungen könnten die Wettbewerbslandschaft im europäischen Automobilmarkt neu gestalten, wobei französische Hersteller wie Renault möglicherweise profitieren könnten, da die Konkurrenz durch chinesische BEVs abnimmt, schreibt BofA-Analyst Schneider.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

