Neben einer Reduktion der steuerlichen Abgabelasten sprach er sich für einebereits vom DRV geforderte Flexibilisierung der Arbeitszeit aus. "UnserArbeitszeitgesetz ist von Vorgestern. Wir müssen Obergrenzen für dieWochenarbeitszeit gesetzlich festlegen, und nicht für Tagesarbeitszeiten", soMerz. Das könnten die Arbeitgeber gemeinsam mit den Arbeitnehmern besser imUnternehmen entscheiden. Außerdem erteilte er einer weiteren Erhöhung desMindestlohns eine klare Absage. "Eine gesetzliche Regelung der Lohnuntergrenzeist in jeder Hinsicht der falsche Weg." Zumal sich dadurch das gesamteLohn-Niveau immer weiter nach oben verschiebe.Der Deutsche Raiffeisentag stand dieses Jahr unter dem Motto "ZukunftGenossenschaften. Wir können mehr!" "Genossenschaften sind keine Bremser oderVerhinderer. Wir sind Macher und Gestalter", so Holzenkamp und machte deutlich:"Dafür benötigen wir eine Politik, die sich an der Lebenswirklichkeit derUnternehmen orientiert und der Wirtschaft etwas zutraut."Über den DRVDer DRV ist der politische Spitzenverband aller Genossenschaften undgenossenschaftlich orientierten Unternehmen der deutschen Agrar- undErnährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der Wertschöpfungskette Lebensmittelerzielen die 1.693 Mitgliedsunternehmen in der Erzeugung, im Handel und in derVerarbeitung pflanzlicher und tierischer Produkte mit 114.000 Mitarbeiterinnenund Mitarbeitern sowie 6.000 Menschen in Ausbildung einen Umsatz von 85,6Milliarden Euro. Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damitEigentümer der Genossenschaften.Der DRV ist registrierter Interessenvertreter im Sinne des Lobbyregistergesetzes(Registernummer: R001376) und hat den Verhaltenskodex des Deutschen Bundestagesund der Bundesregierung akzeptiert.Pressekontakt:Marcus GernsbeckDeutscher Raiffeisenverband e.V.PressesprecherPariser Platz 310117 BerlinMobil: +49 172 7196856mailto:presse@drv.raiffeisen.dehttp://www.raiffeisen.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6949/5800707OTS: Deutscher Raiffeisenverband