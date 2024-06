Das 2006 gegründete, an der Londoner Börse notierte Unternehmen stellt eine Reihe eigener Wasserstoff-Brennstoffzellensysteme her, die auf die netzunabhängige und dezentrale Stromerzeugung für das Baugewerbe, den Bergbau und das Transportwesen ausgerichtet sind.

"AFC steht an der Schwelle zu einem beträchtlichen Wachstum in den kommenden Jahren", so die RBC-Analysten Erwan Kerouredan und Victoria McCulloch in einer Research-Notiz. Die Strategen stufen die Aktie mit "Outperform" ein, weisen aber auch auf das "spekulative Risiko" der Aktie hin.

Die Investmentbank geht davon aus, dass die Aktien in den nächsten zwölf Monaten um 154 Prozent auf 40 Pence (0,51 US-Dollar) pro Aktie steigen werden. Das ist aber noch immer das konservativste Kursziel aller Analysten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten impliziert laut Marketscreener ein Aufwärtspotenzial von rund 310 Prozent. Der Konsens lautet Kaufen.

Wie AFC diese Woche bekannt gab, hat das Unternehmen 15,8 Millionen Pfund durch die Ausgabe neuer Aktien eingenommen, um das Wachstum seines Stromerzeugungsgeschäfts zu finanzieren und seine Marktpräsenz zu stärken. Die Aktie fiel nach dieser Ankündigung um etwa 18 Prozent, da die neuen Aktien mit einem Abschlag gehandelt wurden.

Im Mai hat AFC Energy eine Zusammenarbeit mit dem britischen Unternehmen Niftylift angekündigt, um seine Brennstoffzellenmodule der S-Serie für die Hydrogen-Electric-Produktreihe mobiler Hubarbeitsbühnen von Niftylift zu liefern. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die emissionsfreie Produktlinie von Niftylift zu erweitern und steht im Einklang mit der Strategie von AFC Energy zur Dekarbonisierung von Industriesektoren durch den Ersatz von Diesel durch saubere Wasserstofftechnologie. Die Initiative soll Anfang 2025 anlaufen und unterstreicht das gemeinsame Engagement der Unternehmen für nachhaltige Innovationen auf dem Baumarkt.

