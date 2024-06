Wernigerode (ots) - Award-Schirmherrin Brigitte Zypries überreichte 1. Preis an

den Geschäftsführer der Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH,

Christian Zeigermann, am 11. Juni 2024 in Berlin



Das Masterplan-Projekt der Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH

"Nachhaltige Entwicklung von Plattenbauarealen am Beispiel der Sanierung des

Wernigeröder Wohnkomplexes Walther-Grosse-Ring

22-25/Dr.-Jacobs-Straße/Minslebener Straße" wurde jetzt mit dem "Deutschen Award

für Nachhaltigkeitsprojekte 2024" ausgezeichnet.





Die GWW errang dabei den Platz 1 in der Kategorie Bauen und Architektur. DerAward wurde am 11. Juni 2024 im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung inBerlin unter der Schirmherrschaft von Brigitte Zypries,Bundeswirtschaftsministerin a. D., vom Deutschen Institut für Service-Qualitätin Kooperation mit dem Nachrichtensender ntv und dem Magazin DUP Unternehmer anGWW-Geschäftsführer Christian Zeigermann und GWW-Teamleiter Stefan Korschüberreicht.Die Jury lobte in ihrer Begründung die Nachahmbarkeit des GWW-Projekts auch fürandere Wohnungsgesellschaften in Deutschland, aus einem Plattenbauareal einenfür die Bewohner lebendigen und lebenswerten Ort zu machen durch die Anlageeines vielfältigen nachhaltigen Klimagartens als Zentrum, durch PV-Anlagen fürMieterstromprojekte und die Verbindung der energetischen Sanierung mit einerAufwertung der Fassadengestaltung und Kunst am Bau zur stärkerenIdentitätsbildung des Quartiers.GWW-Geschäftsführer Christian Zeigermann: "Wir freuen uns über dieseAuszeichnung, weil sie den Ansatz unserer Arbeit für unsere Mieterinnen undMieter bestätigt. In gemeinsamer Kraftanstrengung all unserer Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter - von Technik über Vermietung bis zur Verwaltung - haben wir esim Projekt geschafft, ein GWW-Plattenbauareal zu vitalisieren, das eszukunftsfähig macht und den heutigen Bedürfnissen seiner Bewohner folgt."Die Award-Veranstaltung zeigte ihm in ihrer Vielfalt der Ansätze, wie vieleMenschen und Unternehmen in Deutschland das Thema Nachhaltigkeit umtreibe undwelch originelle und nacharmbare Lösungen dabei herauskämen. Das machezuversichtlich, so Christian Zeigermann weiter."Auch wir als GWW sind ja weiter eng am Thema ökologischer Umbau dran. Ein neuesBeispiel ist dafür ist unser Sonnenhaus, das nur von nachhaltigen Energiequellengespeist wird. Bis Ende des Jahres ist es fertiggestellt für seine neuenBewohner", freut sich der GWW-Geschäftsführer.Die GWW-Beschreibung des Masterplan-Projekts:Das Besondere des Projekts