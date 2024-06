--------------------------------------------------------------

Info TISAX® Assessment

https://ots.de/8C7VEb

--------------------------------------------------------------



Frankfurt am Main (ots) - Die DQS GmbH, eine der international führenden

Zertifizierungsgesellschaften für Managementsysteme, hat sich einem

TISAX®-Assessment gemäß den Kriterien von ISA 5.1 für das Label

"Informationssicherheit sehr hoch" im Assessment Level 3 unterzogen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mit dem abgeschlossenen Assessment dokumentiert die DQS in der TISAX®-Austauschplattform der ENX, inwiefern ihr eigenesInformationssicherheits-Managementsystem (ISMS) den hohen Anforderungen derAutomobilbranche an ihre Dienstleister entspricht. Die Durchführung desAssessments wurde durch ein entsprechendes Dokument der ENX bestätigt (sieheAbbildung)."Als Prüfdienstleister für TISAX® erhalten wir bei jedem Assessment, das wirdurchführen, Zugang zu hochgradig sensiblen Informationen unserer Kunden. Daherhaben wir uns entschieden, ein starkes Trust Signal für unsere Automotive-Kundenzu setzen - und unser ISMS an den strengen Vorgaben von TISAX® auszurichten",erklärt Christian Gerling, Geschäftsführer der DQS GmbH. "Auch wenn wir schonseit vielen Jahren ein ISMS implementiert haben, freuen wir uns sehr über dasoffizielle Ergebnis, welches jede interessierte Partei in derTISAX®-Austauschplattform einsehen kann. Wir sehen dies als Bestätigung unsererExpertise und untermauern damit unseren Ruf als kompetenter Dienstleister auchin der automobilen Informationssicherheit."Informationssicherheit in der AutomobilindustrieIn der Automobilindustrie gelten hohe Anforderungen an dieInformationssicherheit in der Lieferkette. Lange Zeit fehlte es allerdings aneiner einheitlichen Prüfgrundlage. Ende 2017 rief die ENX Association, einZusammenschluss von Automobilherstellern, Zulieferern und internationalenAutomobilverbänden, deshalb TISAX® (Trusted Information Security AssessmenteXchange) ins Leben, ein weltweit standardisiertes Prüf- und Austauschverfahrenfür die Automotive-Branche. Durch das Assessment können Zulieferer ihren OEMsgegenüber nachweisen, dass sie über ein robustes ISMS verfügen. DieTISAX®-Anforderungen gelten dabei auch für externe Prüfdienstleister.Rolle des Auditierten eröffnet neue PerspektivenAus diesem Grund hatte die DQS die Entscheidung getroffen, sich explizit nachTISAX® prüfen zu lassen. Da die DQS bereits über ein robustes ISMS verfügte,konnte der Auditierungsprozess maßgeblich gestrafft und innerhalb von geradeeinmal sechs Monaten abgeschlossen werden. Die langjährige Erfahrung als