Folgende Aktienfonds haben den Test bis heute bestanden.

1. SQUAD Growth

Der SQUAD-Growth-Aktienfonds wurde im Februar 2006 in Luxemburg aufgelegt und investiert in europäische und deutsche Wachstumswerte, die attraktiv bewertet sind. Als Beimischung setzt der Fondsberater Stephan Hornung ebenfalls auf Turnaround-Situationen und Anleihen. Er investiert mit seinen Anlegern selbst in den Fonds und sitzt deshalb mit ihnen in einem Boot.

Der SQUAD Growth konnte seine Benchmark Euro Stoxx 50 seit Fondsauflage deutlich übertreffen. Aber auch der DAX- und MSCI-World-Index haben hier langfristig das Nachsehen.

Aktuell verwaltet der Fonds 147,53 Millionen Euro und schüttet seine Erträge aus. Morningstar zeichnet ihn mit fünf von fünf Sternen aus (13.06.2024).

2. UniFavorit: Aktien

Ein zweiter, über viele Jahre sehr erfolgreicher Aktienfonds ist der UniFavorit: Aktien. Er wurde im November 2005 aufgelegt und investiert vor allem in gut positionierte Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen, die über ein qualitativ hochwertiges Management verfügen und attraktive Produkte besitzen. Dabei ist das Fondsmanagement nicht an bestimmte Branchen oder Länder gebunden.

Auch dieser Aktienfonds schneidet seit Auflage besser als der MSCI-World-Index ab.

Im Gegensatz zum SQUAD-Growth-Fonds sind Anleger hier bereits auf die gute Entwicklung aufmerksam geworden und haben 11,84 Milliarden Euro (13.06.2024) investiert. Der UniFavorit: Aktien schüttet seine Erträge aus und wird derzeit ebenfalls von Morningstar mit fünf Sternen ausgezeichnet.

3. T. Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund

Der T. Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund ist bereits seit Juli 2001 am Markt und hat seitdem mehrere Krisen überstanden. Er wurde in Luxemburg aufgelegt und investiert in 150 bis 200 kleinere amerikanische Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 18 Milliarden US-Dollar. Bei der Einzeltitelauswahl setzt das Management sowohl auf Value- als auch Growth-Titel.

"Entscheidend ist das Aufspüren eines Katalysators, der eine positive Wertentwicklung auslösen kann", so T. Rowe Price in der Strategiebeschreibung.

Der Aktienfonds übertrifft bisher nicht nur den S&P-500-, sondern auch den MSCI-World-Index.

Er thesauriert seine Erträge, verwaltet 3,68 Milliarden US-Dollar (13.06.2024) und wird von Morningstar mit fünf Sternen ausgezeichnet.

Fazit Top-Aktienfonds

Kurzfristig schneiden viele Fonds positiv ab. Doch langfristig halten nur wenige durch und überzeugen mit einer überdurchschnittlichen Entwicklung.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

