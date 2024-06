Seite 2 ► Seite 1 von 2

Regensburg (ots) - Immobilien im Ausland, insbesondere an beliebtenUrlaubszielen wie Dubai und Zypern, gewinnen zunehmend an Attraktivität.Gleichzeitig gestaltet es sich für Immobilienunternehmen schwierig, regelmäßigKäufer zu finden, die alle Voraussetzungen für eine Investition erfüllen. HansSchneider, Geschäftsführer der Performance Marketing Agentur SCHNEIDER MARKETINGGmbH, unterstützt Immobilienunternehmen bei der Akquise passender Kunden. WarumAuslandsimmobilien als Kapitalanlage so beliebt sind, welche Herausforderungendie Branche bewältigen muss und wie die SCHNEIDER MARKETING GmbH die Problemeeffizient löst, wird im folgenden Beitrag behandelt.Der Immobilienmarkt in Deutschland strauchelt. Während die Investition in eineImmobilie in den letzten Jahren ein Garant für hohe Renditen bei minimalemRisiko war, hat sich die Marktsituation nun drastisch geändert. Deshalb wendensich Immobilienunternehmen zunehmend Objekten im Ausland zu. Das Interesse beiden Anlegern ist groß, gleichzeitig sind die Hürden für eine solcheKapitalanlage höher. Demnach stehen Immobilienunternehmen auch hier vor demProblem, genügend Neukunden zu erreichen, um langfristig erfolgreichwirtschaften zu können. Es scheint, als müssten sie sich derzeit zwischen wenigInteressenten für deutsche Immobilien und wenigen passenden Kunden für Objekteim Ausland entscheiden. "Bei Immobilienanlagen geht es um viel Geld. Deshalbkommt grundsätzlich nur ein ausgewählter Kundenkreis als Käufer infrage.Problematisch wird es, wenn sich - so wie jetzt - die Marktbedingungen insgesamtverschlechtern. Aus einem ausgewählten Kundenkreis wird dann schnell einknapper, und die Suche nach einem passenden Käufer zur Nadel im Heuhaufen",erklärt Hans Schneider."Gleichzeitig ist der Beratungsaufwand in dieser Branche enorm hoch. Wenn aberpro verkaufter Immobilie zig Beratungen mit Interessenten durchgeführt werdenmüssen, und jede umfasst gleich mehrere Termine, kommt am Ende zu wenig dabeirum. Deshalb müssen Beratungen effizienter gestaltet werden", führt der Experteweiter aus. Mit seiner Performance-Marketing-Agentur SCHNEIDER MARKETING GmbHermittelt er für seine Kunden potenzielle Käufer, die nicht nur Interesse an denvermarkteten Objekten haben, sondern auch die nötigen Voraussetzungen erfüllen.Auf diese Weise können Immobilienunternehmen deutlich mehr Abschlüsseverzeichnen und so ihren Umsatz beträchtlich steigern. Auch für Immobilien ausdem Ausland findet Hans Schneider geeignete Käufer.