Berlin (ots) - Vom 14. bis zum 16. Juni findet in Berlin Europas mittlerweile

größte Cannabismesse Mary Jane statt. Erstmals in der Messe Berlin zu Hause,

erwarten rund 400 Aussteller aus den verschiedensten Industriezweigen an drei

ereignisreichen Tagen über 40.000 Fach- und Privatbesucher:innen. Die Berliner

Sanity Group ist in diesem Jahr gleich doppelt vertreten - und informiert

Fachpersonal wie interessierte Patient:innen mit avaay Medical

(https://avaay.de/) über Cannabis als Medizin, während das Schweizer

Pilotprojekt Grashaus Projects (https://grashausprojects.ch/) gemeinsam mit

Software-Partner Cannavigia (https://www.cannavigia.com/de) Messebesucher:innen

einlädt, für kurze Zeit "Mary Jane-Studienteilnehmer:in" zu werden: Aus erster

Hand können Interessierte am Beispiel der seit Ende 2023 im Kanton

Basel-Landschaft laufenden Pilotstudie mehr über Cannabisanbau und -verarbeitung

bis hin zur Abgabe mit fachlicher Beratung zu verantwortungsvollem,

schadensminderndem Konsum in einer lizenzierten Verkaufsstelle erfahren.

Spannende Einblicke in ein erfolgreiches Projekt, das auch in Deutschland bald

als Blaupause für die nächsten Schritte der Cannabislegalisierung dienen könnte.







Aline Gralke, Brand Owner bei Grashaus Projects. "Da solche Pilotprojekte wie

das, was wir in der Schweiz umsetzen, auch in Deutschland und besonders in

Berlin gerade viel diskutiert werden, möchten wir natürlich im Rahmen dieser

wichtigen Messe an unserem Beispiel zeigen, wie der kontrollierte Verkauf von

Genusscannabis andernorts schon funktioniert. Wir nehmen Besucher:innen

sozusagen mit zu unserem Pilotversuch und zeigen gemeinsam mit unserem Track &

Trace-Partner Cannavigia, wie eine legale Lieferkette bei gelingenden

Pilotprojekten aussehen kann." Antje Feißt, Public Affairs Verantwortliche der

Sanity Group, erklärt: "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Wirtschaft, Politik

und Gesundheitsbranche, sich eingehend mit dem Thema Cannabis-Pilotprojekte

auseinanderzusetzen, um die Ziele der Bundesregierung, beispielsweise die

Gewährleistung von Gesundheitsschutz, Jugendschutz und die Verdrängung des

illegalen Marktes, hinreichend zu erforschen und umzusetzen." Für Fragen und

Gespräche zu Grashaus Projects stehen Aline Gralke, Antje Feißt und Sanity

Cannabis-Sommelière Adele Hollmann am Messestand A34 in Halle 18 (https://docs.g

google.com/drawings/d/1rMimSuHC1zsNpez9wH1C_GvK0YM9obIzs45DWJBHZNA/edit) zur



