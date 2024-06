Insbesondere der Vergleich zwischen dem S&P 500 und dem Small-Cap-Index Russell 2000, der die schwächste Performance in Relation zum Standardwerteindex seit 2001 aufweist, und die Divergenz zwischen dem gleichgewichteten S&P 500 und seinem marktwertgewichteten Pendant, das dieses Jahr erneut deutlich besser performt, sind Anzeichen für eine Verschlechterung des Marktes.

Noch auffälliger ist die Dominanz im technologielastigen Nasdaq-100, wo Microsoft, Nvidia und Apple mittlerweile 41 Prozent des Indexwertes ausmachen. Diese geringe Streuung der Aktien hat bereits zu Kritik von Marktskeptikern geführt, die befürchten, dass ein Rückgang dieser führenden Aktien den gesamten Markt nach unten ziehen könnte.

Die aktuelle Marktdynamik stellt Investoren vor die Frage, wie lange Unternehmen wie Nvidia ihr rasantes Wachstum aufrechterhalten können. Richard Bernstein von Richard Bernstein Advisors weist darauf hin, dass Halbleiterunternehmen in der Vergangenheit extrem zyklisch waren und dass Nvidia wahrscheinlich nicht ewig die Erwartungen der Wall Street übertreffen kann.

FactSet-Prognosen deuten darauf hin, dass das Gewinnwachstum der zehn größten Aktien im S&P 500 in der zweiten Jahreshälfte nachlassen könnte, während der Rest des Indexes voraussichtlich an Tempo gewinnen wird. Bernstein sieht dies als Vorboten einer Marktwende, bei der die "Magnificent Seven" und andere Megacap-Aktien zurückgehen könnten, während der Rest des Marktes steigt.

Dieser Umstand betont die Notwendigkeit für Investoren, über den Tellerrand zu blicken und in anderen Bereichen des globalen Aktienmarktes nach Schnäppchen zu suchen, wie zum Beispiel bei US-Small-Caps und Schwellenländeraktien, besonders im Hinblick auf mögliche Zinssenkungen durch die Federal Reserve.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion