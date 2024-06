Dax, Aktienmarkt Frankreich: Kapital flieht aus Europa!

Die Aktienmärkte in Europa wie Dax und der Cac 40, der Leitindex aus Frankreich, allesamt sehr schwach, die Renditen europäischer Anleihen steigen. Was ist da los? Während alle Augen auf die US-Inflationsdaten und die Fed gerichtet waren, rückt nun Europa immer mehr in den Fokus der Finanzmärkte, vor allem Frankreich. Die Märkte fürchten, dass Le Pen die Wahlen gewinnt - und dann die Verschuldung Frankreichs noch weiter steigen dürfte (Frankreich ist in Relation zu seinem BIP noch höher verschuldet als Griechenland, wenn man Schulden des Staates, der Firmen und der Haushalte zusammen zählt). Flieht das Kapital aus Europa - mit einem ähnlichen Szenario wie damals in Großbritannien unter Liz Truss, die scheiterte, weil die Finanzmärkte das Schulden-Spiel nicht mehr mitmachen wollten?

Hinweise aus Video: