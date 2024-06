BERLIN (dpa-AFX) - Lehrlinge aus Deutschland und Frankreich erhalten weiterhin die Möglichkeit einer grenzüberschreitenden Berufsausbildung. Der Bundestag billigte am Donnerstagabend ein aktualisiertes Abkommen, das Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und ihre französische Amtskollegin Catherine Colonna im vergangenen Jahr unterzeichnet hatten. Mit der Vereinbarung, die an bereits bestehende, regionale Abkommen anknüpft, können Auszubildende den theoretischen Teil der Lehre in ihrem Heimatland und den praktischen Teil im jeweiligen Nachbarland absolvieren. Allerdings muss nach dem Bundestag auch noch der Bundesrat seine Zustimmung geben./ax/DP/ngu