Aktien Osteuropa Schluss Überwiegend Verluste - Moskauer Börse im Plus Die Börsen in Osteuropa haben am Donnerstag schwächer geschlossen. Lediglich in Moskau gab es nach einem Feiertag Gewinne. Deutlich nach unten ging es vor allem in Warschau. Der polnische Wig-20 fiel am Donnerstag um 1,69 Prozent auf 2401,63 …