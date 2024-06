„Venture Global ist stolz darauf, mit D. TRADING zusammenzuarbeiten, um die ukrainische und osteuropäische Energiesicherheit durch kurz- und langfristige Lieferungen von US-LNG aus unseren Anlagen in Plaquemines und CP2 zu unterstützen. Präsident Biden hat sich verpflichtet, die LNG-Lieferungen nach Europa zu erhöhen, und Venture Global ist erfreut, diese Bemühungen weiterhin unterstützen zu können. Mit dieser bahnbrechenden Vereinbarung tragen wir dazu bei, die Versorgungssicherheit der Ukraine mit Erdgas zu erhöhen, den weiteren Aufschwung und das Wirtschaftswachstum in der Region zu unterstützen und die europäische Energiesicherheit weiter zu stärken", sagte Mike Sabel, CEO von Venture Global.

ARLINGTON, Va., 13. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Venture Global und D. TRADING (der kommerzielle Arm der DTEK-Gruppe) gaben heute die Unterzeichnung eines umfassenden Vertrags (Heads of Agreement, HOA) über die Lieferung von US-amerikanischem Flüssigerdgas (LNG) an die Ukraine und Osteuropa bekannt. Das HOA sieht vor, dass die DTEK-Tochtergesellschaft D. TRADING ab Ende dieses Jahres bis Ende 2026 Ladungen aus der LNG-Anlage von Venture Global in Plaquemines kaufen wird, um den kurz- bis mittelfristigen Bedarf an Energie für die Ukraine und die weitere osteuropäische Region zu decken. Darüber hinaus sieht das HOA vor, dass D. TRADING über einen Zeitraum von 20 Jahren bis zu 2 Millionen Tonnen LNG pro Jahr (MTPA) aus der dritten Anlage von Venture Global, CP2 LNG, beziehen wird. Die HOA ruft auch zur Zusammenarbeit auf, um Zugang zu Kapazitäten von Wiederverdampfungsterminals und Gaspipelines zu erhalten, die einen integrierten und flexiblen Transportweg zur Unterstützung der Energiesicherheit in der Region bieten.

„Wir bei D.TRADING glauben, dass diese Vereinbarung einen wichtigen Meilenstein in unserem Engagement für die Unterstützung der Ukraine und der EU im Prozess der Dekarbonisierung und der Energiesicherheit für Europa darstellt. Diese Partnerschaft unterstreicht unser starkes Engagement, den Zugang zu nachhaltiger Energie heute und in Zukunft zu gewährleisten." - Ivan Geliukh, D.TRADING CEO.

Bislang wurde die erste Phase von CP2 über 20-jährige Kaufverträge mit ExxonMobil, Chevron, JERA, New Fortress Energy, INPEX, China Gas, SEFE und EnBW verkauft. Venture Global befindet sich in aktiven Gesprächen über die verbleibende Kapazität und hat mit dem Bau des Projekts außerhalb des Geländes begonnen, während das Unternehmen auf die Projektgenehmigungen der US-Regulierungsbehörden wartet ( ).

Über Venture Global LNG

Venture Global ist ein langfristiger, kostengünstiger Anbieter von US-amerikanischem LNG, das aus ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgaslagerstätten stammt. Die erste Anlage von Venture Global, Calcasieu Pass, begann im Januar 2022 mit der Produktion des ersten LNG. Darüber hinaus baut oder entwickelt das Unternehmen weitere 60 MTPA an Produktionskapazität in Louisiana, um die Welt mit sauberer, erschwinglicher Energie zu versorgen. Das Unternehmen entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -absorption (CCS).

Über D.TRADING

D.TRADING ist ein europaweit tätiges Rohstoffhandelsunternehmen, das einen kundenorientierten Geschäftsansatz mit modernster Technologie verbindet. Wir arbeiten von Europa aus für Europa und kennen die Märkte in Mittel-, Ost- und Südosteuropa (CESEE). Das Unternehmen wurde 2019 als Geschäftszweig der DTEK-Gruppe gegründet. Mit Beginn der internationalen Expansion hat D.TRADING strategische Hubs in Amsterdam/NL, Zug/CH, Zagreb/CRO und Kiew/UA eingerichtet. Heute betreuen die Teams von D.TRADING Geschäfte in 21 Ländern und arbeiten an 14 Energiehandelsbörsen.

Wir nutzen unsere fortschrittlichen Tools und Technologien, um innovative Lösungen für den Rohstoffhandel zu entwickeln, die unseren Kunden und Partnern einzigartige Vorteile bieten.

