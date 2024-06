Accure Acne und Quanta System kündigen kommerzielle Partnerschaft in der EU an, um die Akzeptanz des Accure-Lasers zu erweitern Durch den Zugang zum Vertriebsnetz von Quanta System können Kliniker in der EU das bahnbrechende Accure Laser System erwerben BOULDER, Colo., 13. Juni 2024 /PRNewswire/ - Accure Acne, Inc. (www.accureacne.com), ein Pionier im Bereich innovativer …