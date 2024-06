13. Juni 2024 - Toronto, Ontario / IRW-Press / GT Resources Inc. (TSX-V: GT, OTCQB: CGTRF, FWB: 7N1) (das „Unternehmen“ oder „GT Resources“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen hinsichtlich der Pressemitteilung von GT am 15. Mai 2024 eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 1.840.000 CAD (die „Privatplatzierung“) abgeschlossen hat.

Die Erlöse aus der Privatplatzierung sollen ab sofort für Explorationskernbohrungen auf dem unternehmenseigenen Kupfer-Nickel-Projekt Canalask im Yukon verwendet werden.

Das Unternehmen plant Bohrungen mit einer Gesamtlänge von bis zu 2.000 Meter, um die elektromagnetische („EM“) Maxwell-Platte zu überprüfen, die in der Feldsaison 2023 abgegrenzt wurde. Ferner sollen zur Lokalisierung einer massiven Kupfer-Nickel-Sulfid-Mineralisierung zusätzliche EM-Untersuchungen im Bohrloch durchgeführt werden.

Das Ziel ist es, den Ursprung der historischen Footwall-Ressourcenschätzung (400.000 Tonnen mit 1,35 % Nickel) zu lokalisieren. Beachten Sie, dass in der historischen Ressourcenschätzung keine Kupfergehalte angegeben wurden, aber im Konzessionsgebiet kommt eine bedeutende Kupfermineralisierung vor. Massivsulfidproben, die das Unternehmen im Jahr 2021 in der Nähe der historischen Footwall-Lagerstätte entnommen hat, hatten Gehalte von bis zu 6,1 % Cu, 0,15 % Ni, 0,06 % Co, 1,6 g/t Au und 28,1 g/t Ag (siehe Pressemitteilung vom 17. November 2022).

Im Rahmen der Privatplatzierung emittierte das Unternehmen 26.666.667 Stammaktien des Unternehmens („Stammaktien“), die als „Flow-Through-Aktien“ (im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des kanadischen Einkommenssteuergesetzes gelten (die „Flow-Through-Aktien“), zu einem Preis von 0,069 CAD pro Flow-Through-Aktie. Der Bruttoerlös aus der Privatplatzierung wird vom Unternehmen dazu verwendet werden, bis zum 31. Dezember 2025 (oder einem anderen Zeitraum, der gemäß der geltenden Steuergesetzgebung zulässig ist) anerkannte „kanadische Explorationsausgaben“ zu tätigen, die als „kritische Flow-Through-Mineralbergbauausgaben“ gemäß der Definition beider Begriffe im kanadischen Einkommenssteuergesetz (Income Tax Act) gelten (die „qualifizierten Ausgaben“), und bis zum 31. Dezember 2024 auf alle qualifizierten Ausgaben zugunsten der Zeichner der Flow-Through-Aktien zu verzichten.

Die gemäß der Privatplatzierung ausgegebenen Stammaktien unterliegen entsprechend den geltenden Wertpapiergesetzen ab dem Ausgabetag einer viermonatigen Haltefrist. Die Privatplatzierung steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung sind keine Provisionen oder Vermittlungsgebühren zu zahlen.

Frühzeitige Offenlegung von Informationen

Am 13. Juni 2024 erwarb die Glencore Canada Corporation („Glencore Canada“), eine hundertprozentige indirekte Tochtergesellschaft der Glencore plc, von bestimmten Drittverkäufern insgesamt 26.666.667 Stammaktien zu einem Preis von 0,045 CAD pro Stammaktie für einen Gesamtbetrag von 1,2 Millionen CAD gemäß einem Aktienkaufvertrag (die „Transaktion“).

Unmittelbar vor der Transaktion besaß Glencore Canada 35.786.071 Stammaktien, was 9,23 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens auf unverwässerter Basis entspricht (oder übte Kontrolle über diese Aktien aus). Nach Durchführung der Transaktion wird Glencore Canada insgesamt 62.452.738 Stammaktien besitzen, was 16,1 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien auf unverwässerter Basis entspricht.

Glencore Canada und das Unternehmen sind Vertragspartner einer Vereinbarung über Investorenrechte vom 29. März 2023 (in der am 13. Juni 2024 geänderten und neu festgelegten Fassung, die „Vereinbarung über Investorenrechte“), gemäß der Glencore Canada bestimmte übliche Investorenrechte zustehen, darunter (i) Beteiligungsrechte in Bezug auf künftige Wertpapieremissionen und (ii) bestimmte Nominierungsrechte für das Board of Directors und die Ausschüsse.

Glencore Canada erwirbt die Stammaktien zu Investitionszwecken und wird das Geschäft, die Aussichten, die finanzielle Lage und den potenziellen Kapitalbedarf des Unternehmens weiterhin beobachten. Abhängig von der Bewertung dieser und anderer Faktoren kann Glencore Canada von Zeit zu Zeit in der Zukunft sein direktes oder indirektes Besitzverhältnis, seine Kontrolle oder seine Weisungsbefugnis in Bezug auf Wertpapiere des Unternehmens durch Markttransaktionen, private Vereinbarungen, Zeichnungen aus dem eigenen Bestand oder auf andere Weise verringern oder erhöhen oder in der Zukunft Pläne oder Absichten in Bezug auf andere Maßnahmen entwickeln, die in (a) bis (k) des Formulars 62-103F1 - Required Disclosure Under the Early Warning Requirements (erforderliche Offenlegungen im Rahmen der Frühwarnanforderungen) aufgeführt sind. Glencore Canada kann auch in Zukunft die gemäß der Vereinbarung über die Investorenrechte gewährten Board-Rechte ausüben, um einen Direktor für das Board of Directors des Unternehmens zu nominieren.

Für die Zwecke dieser Pressemitteilung und der frühzeitigen Offenlegung von Informationen bezieht sich die Anzahl und der Prozentsatz der im Umlauf befindlichen Stammaktien, die sich im Besitz und unter der Kontrolle von Glencore Canada befinden, auf 387.853.526 Stammaktien, die sich zum Datum dieser Pressemitteilung sowohl vor als auch nach Abschluss der Transaktion im Umlauf befinden.

Die Adresse von Glencore Canada lautet 100 King Street West, Suite 6900, P.O. Box 403, Toronto, Ontario, Kanada, M5X 1E3. Glencore Canada ist nach dem Recht von Ontario ein ordnungsgemäß gegründetes Unternehmen und eine hundertprozentige indirekte Tochtergesellschaft von Glencore plc.

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Suite 3704, 88 Scott Street, Toronto, Ontario, Kanada, M5E 0A9.

Canalask - historische Ressourcenschätzung

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Unternehmen nicht versucht hat, die historische Mineralressourcenschätzung zu verifizieren; daher sollten sich die Leser nicht auf die historische Schätzung verlassen. Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren. Das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressource.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von Neil Pettigrew, M.Sc., P. Geo., Vice President of Exploration und ein Direktor des Unternehmens, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und verifiziert.

Über GT Resources Inc.

GT Resources Inc. (TSXV: GT) konzentriert sich auf die Risiken und Chancen des Klimawandels und verfolgt die Strategie, kritische Metalle für den grünen Transport zu entdecken und letztendlich zu produzieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf sulfidisches Nickel, Kupfer, Palladium, Platin und Kobalt. GT Resources ist ein kanadisches Mineralexplorations- und -entwicklungsunternehmen, das in Kanada und Finnland großflächige Lagerstätten erschließt. Das Projekt Läntinen Koillismaa (LK) im nördlichen Zentralfinnland ist ein PGE-Kupfer-Nickel-Projekt, das bereits über Mineralressourcen gemäß NI43-101 verfügt, während die beiden hochgradigen Nickel-Kupfer-Projekte Tyko und Canalask in Ontario bzw. Yukon, Kanada, liegen. Unsere Strategie umfasst unter Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus der Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten sowie der Metalle, die wir produzieren wollen, eine Netto-Null-Emission von Treibhausgasen zu erreichen.

Folgen Sie GT Resources auf LinkedIn, Twitter, unter unter www.gtresourcesinc.com.

FÜR DAS BOARD

„Derrick Weyrauch“

President & CEO, Direktor

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Derrick Weyrauch, President & CEO

E-Mail: info@gtresourcesinc.com

Die TSX Venture Exchange und deren Marktregulierungsbehörde (in den Statuten der TSX Venture Exchange als „Market Regulator“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Stammaktien von GT Resources Inc. wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder in einem anderen Land dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten muss mittels eines Prospekts erfolgen, der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthält.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige und nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzentwicklung eines Unternehmens und enthalten häufig Wörter wie „annehmen“, „glauben“, „planen“, „schätzen“, „erwarten“ und „beabsichtigen“, Aussagen, wonach eine Maßnahme oder ein Ereignis ergriffen werden oder eintreten „kann“, „dürfte“, „könnte“, „sollte“ oder „wird“ oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Projekterschließung, die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierungen, betriebliche Risiken im Zusammenhang mit dem Abbau und der Verarbeitung von Mineralen, Schwankungen von Mineral- und Rohstoffpreisen, Eigentumsfragen, Umwelthaftungsansprüche und Versicherungen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, das Ausbleiben von Dividenden, Wettbewerb, Verwässerung, die Volatilität des Preises und des Volumens unserer Stammaktien sowie die Auswirkungen von staatlichen Stellen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten. Investoren werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen eine unangemessene Sicherheit beizumessen.

Diese Pressemitteilung wird in Übereinstimmung mit National Instrument 62-103 - The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues veröffentlicht. Ein Frühwarnbericht in Bezug auf die Transaktion wird unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com veröffentlicht. Personen, die ein Exemplar des von Glencore Canada im Zusammenhang mit dieser Transaktion einzureichenden Frühwarnberichts erhalten möchten, können ein Exemplar dieses Berichts unter www.sedarplus.com oder bei den unten genannten Personen erhalten.

Über Glencore plc

Für weitere Informationen über die Frühwarnmeldung wenden Sie sich bitte an:

Für Investoren

Martin Fewings

Tel.: +41 41 709 2880

Mobil: +41 79 737 5642

martin.fewings@glencore.com

Für Medienvertreter

Charles Watenphul

Tel.: +41 41 709 2462

Mobil: +41 79 904 3320

charles.watenphul@glencore.com

Glencore LEI: 2138002658CPO9NBH955

Hinweise für Redakteure

Glencore plc („Glencore“) ist eines der weltweit größten diversifizierten Rohstoffunternehmen und ein wichtiger Produzent und Händler von mehr als 60 Rohstoffen, die das tägliche Leben erleichtern. Über ein weltumspannendes Netz von Betrieben, Kunden und Lieferanten produzieren, verarbeiten, recyceln, beschaffen, vermarkten und vertreiben wir die Rohstoffe, die die Dekarbonisierung unterstützen und gleichzeitig den Energiebedarf von heute decken.

Mit rund 150.000 Mitarbeitern und Vertragspartnern und einer starken Präsenz in über 35 Ländern sowohl in etablierten als auch in aufstrebenden Rohstoffregionen werden unsere Marketing- und Industrieaktivitäten durch ein globales Netz von mehr als 50 Büros unterstützt.

Die Kunden von Glencore sind industrielle Verbraucher, z. B. in der Automobil-, Stahl-, Energieerzeugungs-, Batterie- und Ölbranche. Wir bieten auch Finanzierungs-, Logistik- und andere Dienstleistungen für Produzenten und Konsumenten von Rohstoffen an.

Glencore ist stolz darauf, Mitglied der Voluntary Principles on Security and Human Rights und des International Council on Mining and Metals zu sein. Wir sind ein aktiver Teilnehmer der Extractive Industries Transparency Initiative.

Wir werden die globalen Bemühungen zur Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens unterstützen, indem wir uns bemühen, unseren eigenen operativen Fußabdruck zu dekarbonisieren. Wir sind der Meinung, dass wir einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen sollten, und haben unsere Verpflichtung durch die Brille unserer globalen industriellen Emissionen betrachtet. Ausgehend von einem angepassten Basisjahr 2019 streben wir an, unsere industriellen Scope-1-, -2- und -3-Emissionen bis Ende 2026 um 15 %, bis Ende 2030 um 25 % und bis Ende 2035 um 50 % zu reduzieren, und wir streben an, vorbehaltlich eines günstigen politischen Umfelds, bis Ende 2050 netto null industrielle Emissionen zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Climate Action Transition Plan 2024-2026 und im Abschnitt Über unsere Emissionsberechnung und -berichterstattung in unserem Jahresbericht 2023, der auf unserer Website unter glencore.com/publications verfügbar ist.

Haftungsausschluss

Dieses Dokument enthält Aussagen, die zukunftsgerichtet sind oder als zukunftsgerichtet angesehen werden können, da sie in die Zukunft gerichtet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten ihrer Natur nach bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von zukünftigen Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen, Errungenschaften oder anderen Resultaten abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Glencore in keiner Weise verpflichtet, und Glencore und ihre Tochtergesellschaften lehnen ausdrücklich jegliche Absicht, Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Weitere Informationen, einschliesslich wichtiger Faktoren, die sich auf diese Ungewissheiten auswirken könnten, finden Sie im jüngsten Geschäftsbericht von Glencore auf der Publikationsseite unserer Website unter glencore.com/publications.

Die Unternehmen, an denen Glencore plc direkt und indirekt beteiligt ist, sind separate und eigenständige juristische Personen. In diesem Dokument werden die Begriffe "Glencore", "Glencore-Gruppe" und "Gruppe" nur aus Gründen der Einfachheit verwendet, wenn auf Glencore plc und ihre Tochtergesellschaften im Allgemeinen Bezug genommen wird. Diese kollektiven Ausdrücke werden nur zur Vereinfachung der Bezugnahme verwendet und implizieren keine andere Beziehung zwischen den Unternehmen. Ebenso werden die Worte "wir", "uns" und "unser" verwendet, um sich kollektiv auf die Mitglieder der Gruppe oder auf diejenigen zu beziehen, die für sie arbeiten. Diese Ausdrücke werden auch dann verwendet, wenn es nicht sinnvoll ist, das oder die einzelnen Unternehmen zu identifizieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

