Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Tata Communications bietet globale

Host-Broadcasting-Dienste für die Übertragung der "World Athletics

Series"-Veranstaltungen, einschließlich der Weltmeisterschaften in Tokio im Jahr

2025, und unterstützt die Vision von World Athletics, den Sport durch

strategische Initiativen in ganz Indien zu fördern



Tata Communications (https://www.tatacommunications.com/) gab heute einen

Fünfjahresvertrag für globale Host-Broadcasting-Dienste für die World Athletics

Series bekannt. Ab 2025 wird Tata Communications ein wichtiger strategischer

Anbieter für World Athletics sein, um Innovation und Publikumsbindung auf ein

neues Niveau zu heben.





Die Zusammenarbeit fällt in ein weiteres wichtiges Jahr für den Sport, da 2025unter anderem die Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften in Nanjing im März,die Leichtathletik-Staffelweltmeisterschaften in Guangzhou im Mai und dieLeichtathletik-Straßenlaufweltmeisterschaften in San Diego im September sowiedie Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio stattfinden werden.Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften, die vom 13. bis 21. September 2025stattfinden, werden regelmäßig von einer Milliarde Menschen weltweit verfolgt.Tata Communications wird World Athletics in die Lage versetzen, eine globaleFangemeinde zu fesseln und dauerhafte Verbindungen mit dem Sport zu schaffen,indem die Spannung und Dramatik der globalen Leichtathletik-Wettkämpfe verstärktwird.Das Unternehmen wird maßgeschneiderte, erstklassige Live-Inhalte anFernsehsender auf allen Kontinenten liefern, um sicherzustellen, dass die AktionFans in jedem Winkel der Welt erreicht. Als Host Broadcaster wird der Sender diezentrale Rolle bei der Gestaltung einer umfassenden Berichterstattung über dieweltweiten Leichtathletik-Veranstaltungen übernehmen. Außerdem wird es TataCommunications den Sendern ermöglichen, das Zuschauererlebnis zu verbessern unddurch lokalisierte regionale Feeds eine vernetzte Fanbasis zu schaffen.Der Vertrag mit World Athletics profitiert von der globalen Medienplattform vonTata Communications, die von einer nativen Video-Edge-Plattform und einemApplication Stack unterstützt wird sowie einen zuverlässigen End-to-End-Supportbietet, der die Anforderungen an die Berichterstattung über den aktionsreicheninternationalen Veranstaltungskalender des Sports erfüllt. Die verbesserteTechnologieplattform wird World Athletics in die Lage versetzen, Fans auf derganzen Welt ein hervorragendes Übertragungserlebnis zu bieten.World Athletics setzt sich dafür ein, die Reichweite des Sports in der ganzenWelt zu vergrößern. Tata Communications teilt diese Vision mit World Athletics