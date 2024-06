AUSTIN, Texas, 14. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Baxter Planning, der führende Anbieter von Service-Supply-Chain-Technologie, wurde für seine prädiktive Service-Supply-Chain-Plattform BaxterPredict zum Gewinner des Preises „AI-based SupplyTech Solution of the Year" gewählt. Mit den SupplyTech Breakthrough Awards werden die innovativsten Lösungen, Dienstleistungen und Unternehmen im sich schnell entwickelnden Bereich der Lieferkette ausgezeichnet und bewertet. Im Jahr 2024 gab es Tausende von Nominierungen aus der ganzen Welt.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem SupplyTech Breakthrough Award 2024 für die AI-based SupplyTech Solution of the Year", sagte Chad Hawkinson, Chief Product Officer von Baxter Planning. „Unsere Kunden haben uns dazu gebracht, den Hype um KI im Ersatzteilmanagement Wirklichkeit werden zu lassen. Mit unserer BaxterPredict-Plattform und insbesondere mit unserem Prophet.ai-Modul wenden wir KI an, um echte Probleme für unsere Kunden zu lösen, und das Feedback von ihnen ist unglaublich positiv. Baxter Planning unterstützt seine Kunden bei der Erstellung von Prognosen, insbesondere über den Ersatzteilbedarf. Durch den Einsatz von KI haben wir noch bessere Möglichkeiten gefunden, unseren Kunden erhebliche Kosten zu ersparen und gleichzeitig ihre Fähigkeit zu verbessern, die Bedürfnisse ihrer eigenen Kunden zu erfüllen."