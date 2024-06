Neues „TRCDRIVE pack (TM)" von ROHM mit 2-in-1-SiC-Modul Verringert die Größe des xEV-Wechselrichters beträchtlich - Branchenführende* Leistungsdichte durch Integration von SiC-MOSFETs der 4. Generation in kompaktem Gehäuse KYOTO, Japan, 14. Juni 2024 /PRNewswire/ - ROHM Co., Ltd. hat vier Modelle als Teil der TRCDRIVE pack (TM) Serie mit 2-in-1-SiC-Modulen …