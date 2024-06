Seine Position ist damit auf 9.001.000 Aktien des Unternehmens angestiegen. Gills Position war zum Börsenschluss am Donnerstag mehr als 262 Millionen US-Dollar wert.

"Es sieht so aus, als hätte er 80.000 Calls verkauft und 40.000 ausgeübt", sagte Danny Kirsch, Leiter der Optionsabteilung bei Piper Sandler. "Also ist er jetzt long bei neun Millionen Aktien, basierend auf den Screenshots, die auf Reddit zirkulieren."

Am Mittwochnachmittag kam es zu einem enormen Anstieg des Handelsvolumens von GameStop-Call-Kontrakten mit einem Ausübungspreis von 20 US-Dollar und einem Verfallsdatum am 21. Juni, die Gill ebenfalls besaß. Dieses Phänomen und die sinkenden Preise für GameStop-Aktien und -Call-Optionen ließen viele glauben, dass Gill mit dem Verkauf seiner Aktien begonnen hatte.

Viele hatten spekuliert, dass Gill diese Calls nicht bis zum Verfallstag behalten würde. Damit Gill alle seine Calls ausüben konnte, hätte er 240 Millionen US-Dollar für die Übernahme der Aktien benötigen – 12 Millionen Aktien, die er zu 20 US-Dollar pro Stück gekauft hatte – weit mehr, als er öffentlich in seinem E-Trade-Konto ausgewiesen hatte.

Nach den neuesten Zahlen von FactSet ist Gill nun der viertgrößte Anteilseigner von GameStop, mit einem Anteil von 2,1 Prozent. GameStop hat Anfang dieser Woche weitere 75 Millionen Aktien für knapp über zwei Milliarden US-Dollar verkauft.

Wie MarketWatch berichtet, scheint die Zahl von 9.001.000 Aktien für viele der Kleinanleger von Bedeutung zu sein. Sie entspricht der Anzahl der Aktien, die der CEO Ryan Cohen Ende 2020 hielt, kurz bevor der Meme-Hype an Schwung gewann. Nach einem Aktiensplit im Juli 2022 hat sich Cohens Anteil seitdem auf mehr als 36 Millionen Aktien erhöht, wie aus den Unternehmensunterlagen hervorgeht. Außerdem hat er weitere Aktien auf dem freien Markt erworben.

GameStop wollte am Donnerstag eine Aktionärsversammlung abhalten. Die Versammlung wurde jedoch aufgrund technischer Probleme mit dem Livestream verschoben, wie das Unternehmen mitteilte. Die Titel stiegen am Donnerstag um mehr als 14 Prozent, notieren vorbörslich jedoch wieder im Minus.

