JEFFERIES stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA auf 'Underperform' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Underperform" belassen. Dies schrieb Analyst James Vane-Tempest in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu einer Expertenrunde. Im Fokus hätten die …