FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Stifel hat Wacker Chemie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 122 Euro belassen. 2024 dürfte die Chemieindustrie in puncto Nachfrage und Gewinne einen positiven Wendepunkt erreichen und 2025 sollten dann viele Unternehmen wieder eine gute Gewinndynamik aufweisen, schrieben die Analysten Andreas Heine und Isha Sharma in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das größte Erholungspotenzial hätten die Aktienkurse von Wacker Chemie und Lanxess. Neben einer Gewinnerholung profitierten beide von höheren Werten ihrer Nicht-Kernbereiche und einer Verbesserung der Finanzkraft. Vorsichtiger schauen die Experten indes auf Hersteller von Grundchemikalien. Die Märkte seien mit diesen, in großem Maßstab herstellten Ausgangschemikalien für viele Industrieprodukte überversorgt und eine Gewinnmargenerholung brauche wohl Zeit./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2024 / 01:03 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2024 / 01:03 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,05 % und einem Kurs von 99,20EUR auf Tradegate (14. Juni 2024, 08:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: STIFEL

Analyst: Andreas Heine

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 122

Kursziel alt: 122

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



