Der Chipkonzern Broadcom öffnete am 12. Juni nachbörslich die Bücher zum 2. Quartal des Geschäftsjahres 2023/24. Die Marktteilnehmer waren durchwegs angetan von der Veröffentlichung. Dabei hat das Unternehmen bei Umsatz und Gewinn pro Aktie die Konsensschätzungen übertroffen. Weiters liegt der angehobene Umsatzausblick nun knapp über der Konsensprognose. Ähnlich wie bei Micron hilft das boomende KI-Geschäft, das zyklische und schwächere Kerngeschäft zu kompensieren. So ist das Management von Broadcom optimistischer in Bezug auf die Erlöse bei KI-Produkten. Auch das Kerngeschäft könnte die Talsohle erreicht haben und sollte wieder wachsen. Neben den durchwegs positiven Einschätzungen der Analysehäuser könnte auch der geplante Aktiensplit von 10 zu 1 den Kurs stützen. So sieht die US-Bank JPMorgan das Kursziel bei 2000 US-Dollar.

Zum Chart