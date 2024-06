FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit weiteren Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,45 Prozent auf 132,44 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,42 Prozent.

Am französischen Anleihemarkt beruhigte sich die Lage am Morgen. Am Donnerstag war der Risikoaufschlag zu deutschen Bundesanleihen auf den höchsten Stand seit sieben Jahren geklettert. Hintergrund ist die hohe Unsicherheit, wie die von Staatspräsident Emmanuel Macron ausgerufenen Parlamentswahlen ausgehen werden. Es wird eine Machtübernahme europakritischer Kräfte aus dem rechten politischen Lager befürchtet.