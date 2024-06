Brickken wird für die Teilnahme an der europäischen regulatorischen Sandbox für Blockchain ausgewählt Die regulatorische Sandbox der Europäischen Kommission ermöglicht es Anbietern von Blockchain-Technologie und Regulierungsbehörden, in einer sicheren Umgebung zusammenzuarbeiten.Brickken, das Vermögenswerte im Wert von 200 Millionen Euro in Token …