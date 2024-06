Die hohe Bewertung von Palantir lasse laut dem Investor wenig Spielraum für Fehler, so dass die Aktie möglicherweise auf 15 US-Dollar fallen könnte. Das würde einem Kursrückgang von über 35 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag entsprechen. Franke bewertet die Aktie zudem als Sell.

Darüber hinaus weist Franke auf erhebliche Insider-Verkäufe hin, die sich seit März 2024 auf etwa 250 Millionen US-Dollar belaufen, und stellt die Gründe für solch umfangreiche Liquidationen in Frage, "wenn die unmittelbaren Aussichten für die Verantwortlichen des Unternehmens wirklich rosig waren."

Den letzten Insider-Trade tätigte der Chief Revenue and Legal Officer von Palantir, Taylor Ryan D. Er verkaufte am 11. Juni 2024 593 Aktien des Unternehmens, wie aus einem kürzlich veröffentlichten Bericht der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) hervorgeht. Die Transaktion wurde zu einem Durchschnittspreis von 23,09 US-Dollar pro Aktie durchgeführt, was einem Wert von ca. 13.692 US-Dollar entspricht. Nach dem Verkauf hält Taylor Ryan D. noch 264.854 Aktien von Palantir.

An der Wall Street ergibt sich ein gemischtes Bild. Auf der Grundlage von 7 Holds, 3 Sells und nur 2 Buys lautet der Konsens der Analysten für die Aktie laut TipRanks Hold. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,11 US-Dollar und impliziert einen Abschlag von etwa fünf Prozent.

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 21,62EUR auf Tradegate (14. Juni 2024, 09:20 Uhr) gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

