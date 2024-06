In wenigen Tagen wird der vielbeachtete US-Technologieindex Nasdaq 100 um einen Halbleiter- und KI-Wert reicher sein.

Wie die Technologiebörse am späten Donnerstagabend in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat, wird Chip-Designer Arm Holdings in den Index aufgenommen. Gehen muss dafür SiriusXM, der Anbieter des gleichnamigen Satellitenradios.

Vollzogen werden soll die Änderung bereits zum Montag, den 24. Juni. Bis dahin ist in beiden Aktien mit erhöhter Volatilität zu rechnen, denn Vermögensverwalter und ETF-Anbieter wie BlackRock, Vanguard und State Street werden die Indexveränderung durch Käufe und Verkäufe zeitnah abbilden müssen.

In der noch kurzen Geschichte der Aktie ist die Indexaufnahme der nächste Meilenstein für das erst im vergangenen Herbst per Spin-off an die Börse gebrachten Unternehmens. Die von Arm entwickelte, gleichnamige Chip-Architektur ist die Grundlage fast aller gegenwärtig verwendeter Hochleistungsprozessoren.

Das bescherte der Aktie gegenüber ihrem Ausgabepreis von 51 US-Dollar rasch hohe Kursgewinne: Gegenwärtig wird das Papier mit einem Kurs von 158 US-Dollar gehandelt, womit sich der Börsenwert des Unternehmens auf inzwischen 164,4 Milliarden US-Dollar verdreifacht hat.

Damit ist Arm Holdings inzwischen 16-mal so viel wert wie SiriusXM, dessen Aktie sich bereits seit Jahren in einem äußerst hartnäckigen Abwärtstrend befindet. Der Anbieter von Satellitenradio kämpft mit der Konkurrenz durch Musik-Streaming-Anbieter wie Spotify und Tencent Music.

Aktie von Arm Holdings nach Ankündigung gefragt

Für Arm Holdings ist die Aufnahme in den Index eine gute Nachricht. Das Papier legt vor dem Hintergrund der Erwartung von Ankäufen durch ETF-Anbieter in der US-Vorbörse um rund zwei Prozent zu. In der Aktie von SiriusXM spitzt sich die Lage dagegen weiter zu:

Nachdem das Papier erst am Donnerstag auf ein neues 52-Wochen-Tief und damit den niedrigsten Stand seit mehr als 15 Jahren gefallen ist, verlieren die Anteile auch am Freitagvormittag an Wert und werden mit einem Verlust von etwa zwei Prozent gehandelt.

Fazit: News können nicht über hohe Bewertung hinwegtäuschen

Die Technologiebörse Nasdaq hat sich dazu entscheiden, das KI- und Halbleiterprofil ihres bekanntesten Index, dem Nasdaq 100, zu schärfen und die Aktie des Chip-Designers Arm Holdings aufzunehmen. Gehen muss dafür SiriusXM, dessen Geschäftsmodell in Zeiten von Musik-Streaming zunehmend überholt ist.

Wenngleich die Aktie von Arm Holdings in den kommenden Tagen weiter zulegen und von der Indexaufnahme profitieren könnte, sind Anleger mit Blick auf die turmhohe Bewertung des Unternehmens gut beraten, sich hier vorerst nicht zu engagieren.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion