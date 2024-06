"Ja ist denn jetzt schon Weihnachten", sprach einst Kaiser Franz - und ja, es ist seit einigen Wochen offensichtlich bereits schon Weihnachten, denn jetzt werden alle mit KI-Aktien reich! Ganz ganz sicher. In den letzten Tagen häufen sich Werbungen, die versprechen, dass alle mit KI-Aktien reich werden. Und die KI-Aktien an der Wall Street steigen und steigen weiter - während der breite Markt deutliche Schwäche-Signale liefert. Gestern etwa gab es einen neuen Rekord: der Nasdaq mehr als +0,5% im Plus, während mehr als 70% der Aktien in dem Index gestern gefallen sind. All das erinnert immer mehr an die Dotcom-Blase - unterdessen aber haben die gestrigen US-Daten einmal mehr gezeigt, dass das Risiko für eine Rezession in den USA derzeit deutlich zunimmt. In Europa dagegen lodert es - Investoren fürchten vor allem, dass Frankreich ein Problem bekommt und gehen raus aus dem Euro, gleichzeitig sieht man massive Nachfrage nach deutschen Staatsanleihen als vermeintlich sicheren Hafen..

Hinweise aus Video:

Das Video "Jetzt werden all mit KI-Aktien reich - Weihnachten für alle!" sehen Sie hier..