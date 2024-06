Auslöser für die Kursgewinne war die auf KI fokussierte Präsentation von Apple auf der Worldwide Developers Conference am Montag, die die Hoffnung schürte, dass die Kunden für die nächste iPhone-Generation zahlen werden, was zu einer lang erwarteten Wachstumsbelebung führt.

Der Meilenstein folgte auf eine rasante Rallye der Aktie, einschließlich des größten dreitägigen Anstiegs, um satte elf Prozent, seit August 2020. Das Unternehmen schloss mit einer Marktkapitalisierung von 3,285 Billionen US-Dollar, verglichen mit Microsoft und 3,282 Billionen US-Dollar. Dies ist das erste Mal seit Januar, dass Apple mit einem höheren Marktwert als Microsoft schloss. Anfang dieser Woche lag Apple noch an dritter Stelle hinter Nvidia.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!

"Die Menschen sind fest davon überzeugt, dass sie zu den Gewinnern im Bereich der künstlichen Intelligenz gehören werden, und es scheint, dass man in diesem Markt sehr hoch gehandelt wird, wenn man zu den Gewinnern im Bereich der künstlichen Intelligenz gehört", so Rhys Williams, Chefstratege bei Wayve Capital Management. "Ich gehe davon aus, dass sich sowohl Microsoft als auch Apple in absehbarer Zukunft ein Wettrennen mit Nvidia liefern werden."

Steve Eisman, leitender Portfoliomanager bei Neuberger Berman und bekannt aus "Big Short", sagte gegenüber CNBC, dass Apple weiterhin von entscheidender Bedeutung für eine KI-Story sei, die sich weiter ausbreiten werde. "Wenn sich KI über die Cloud hinaus ausbreiten soll, werden die Menschen sie auf ihrem Telefon nutzen." Und weiter: "Halten Sie auf jeden Fall an Ihrer Apple-Position fest. Es ist eine zu zentrale Figur in der ganzen Geschichte."

Apropos KI-Champions: Drei Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren! 100 Prozent kostenlos. : Drei Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren! Fordern Sie jetzt hier den brandneuen Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können –

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion