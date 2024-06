Frankfurt am Main (ots) -



- Der saisonbereinigte Netto-Beschäftigungsausblick für das 3. Quartal 2024

steigt um 4 Prozentpunkte zum Vorquartal auf 23 Prozent.

- Branchen mit starker Mitarbeiter-Nachfrage: Gesundheitswesen & Life Sciences,

Energie & Versorgung, Finanzen & Immobilien sowie Transport, Logistik &

Automotive.

- Ergebnis einer Zusatzbefragung zur Nutzung künstlicher Intelligenz (KI): 39

Prozent der Unternehmen nutzen bereits KI. Knapp die Hälfte der Arbeitgeber

erwarten in den nächsten zwei Jahren Personalzuwächse durch KI und

Maschinelles Lernen (ML).



Das aktuelle Arbeitsmarktbarometer der ManpowerGroup zeigt, dass deutsche

Unternehmen im 3. Quartal 2024 mehr Mitarbeitende einstellen wollen als

entlassen. Von den 1.050 befragten Unternehmen planen 40 Prozent

Neueinstellungen, während 16 Prozent Personalabbau erwarten. Der

saisonbereinigte Netto-Beschäftigungsausblick * (NBA) liegt bei 23 Prozent.

Dieser Wert stieg im Vergleich zum Vorquartal um vier und sank zum

Vorjahreszeitraum um sechs Prozentpunkte. Verglichen mit dem NBA im 3. Quartal

2019 liegt der Wert 10 Punkte über dem Vor-Corona-Niveau.





"Deutschland erholt sich schrittweise von einem Rückgang derEinstellungsabsichten. Der NBA liegt fünf Punkte über dem Durchschnitt für dieEMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) mit einem NBA von 18 Prozent, wasein stärkeres Einstellungsklima für das 3. Quartal signalisiert. Trotzwirtschaftlicher Schwäche bleibt der Arbeitsmarkt also stabil", sagt IwonaJanas, Country Manager der ManpowerGroup Deutschland. Dies sei ein positivesSignal, trotz der gesenkten BIP-Prognose um 0,3 Prozent für 2024. ErwarteteZinssenkungen der EZB, eine erwartete Steigerung des Investitionswachstums imzweiten Halbjahr und eine schwächere Dollarprognose würden das Geschäftsklimaverbessern. Zudem sei der Arbeitskräftemangel in vielen Branchen weiterhin hoch.Fachkräfte würden händeringend gesucht.Jobmagnet Ruhrgebiet: Rekord-NBA seit 2005Deutsche Personalverantwortliche in allen acht untersuchten Regionen erwarten im3. Quartal steigende Mitarbeiterzahlen. Seit dem letzten Quartal verbessertesich das Einstellungsklima in sechs Regionen (Ruhrgebiet, München, Osten,Berlin, Norden, Süden), verschlechterte sich im Westen und blieb in Frankfurtunverändert. Mit einem NBA von 55 Prozent sind die Jobchancen im Ruhrgebiet mitAbstand am besten. Dort legte der NBA um satte 32 Prozent zum Vorquartal und 20Prozent zum Vorjahreszeitraum zu und erreicht damit den höchsten Wert seit