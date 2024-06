Hamburg (ots) -



- Zahl der Fluggäste steigt weltweit an, trotz weiterhin hoher Ticketpreise

- Europa: Rund 6 % mehr Fluggäste erwartet als im Vorjahr, insbesondere

Deutschland und Frankreich profitieren von Fußball-EM und Olympischen Spielen

- Mehr Einnahmen für Fluglinien, trotz der hohen Kerosinpreise



Die Sommerferien stehen bevor und Flugreisen sind definitiv das "Must Have" des

Sommers. Weder steigende Preise noch wirtschaftliche Herausforderungen halten

Verbraucher davon ab, in den Urlaub zu fliegen. Im Gegenteil: Die Nachfrage nach

Flugreisen wird dieses Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach ein Allzeithoch

erreichen. Das zeigt eine aktuelle Studie des weltweit führenden

Kreditversicherers Allianz Trade.







"Wir gehen derzeit davon aus, dass in diesem Jahr weltweit rund 10 Prozent mehrMenschen mit dem Flugzeug verreisen", sagt Milo Bogaerts, CEO von Allianz Tradein Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Die größten Anstiege erwarten wirin Asien (+17 %) und in Nordamerika (+9 %). Aber auch in Europa ist ein dürftensich Fluggesellschaften über knapp 6 Prozent mehr Fluggäste freuen. DieVerbraucher sind bereit, höhere Preise zu zahlen. Das Reisen scheint wieder einunverzichtbarer Bestandteil im Haushaltsbudget zu sein - und anders als beiGeschäftsreisen ist ein 'Online-Urlaub' keine Alternative."Trends wie Online-Meetings, die Geschäftsreisen entbehrlich machen, oder diegesellschaftliche Kritik am großen ökologischen Fußabdruck, haben bisher kaumAuswirkungen auf den Flugverkehr.In Europa profitieren Fluglinien vom Sport-Tourismus: Fußball-EM undSommer-OlympiadeDie Sommersaison 2024 dürfte von hoher Nachfrage geprägt sein. Das bestätigenauch die jüngsten Daten des UN Tourism Confidence Index mit einem positiven Wertvon 130 (von 200) für den Zeitraum von Mai bis August 2024, die eine bessereStimmung im Vergleich zum Jahresbeginn zeigen. Vor allem Europa, insbesondereDeutschland und Frankreich, wird von zwei großen Sportereignissen - derUEFA-Europameisterschaft in Deutschland und den Olympischen Spielen in Paris -profitieren.Mehr Einnahmen durch hohe TicketpreiseSolange die Fluggesellschaften mit Angebotsengpässen zu kämpfen haben, werdendie Flugticketpreise aber hoch bleiben. Vor allem der Mangel an Flugzeugen, derdurch Lieferkettenschwierigkeiten während der Pandemie begann, treibt die Preisein die Höhe. Parallel dazu werden immer mehr alte Flugzeuge ausgemustert, imBemühen, die CO2-Emissionen zu reduzieren und eine energieeffizientere Flotteaufzubauen. Das durchschnittliche Alter, in dem Flugzeuge vom Markt genommenwerden, ist im letzten Jahr von 27 Jahren vor der Pandemie auf 23 Jahre