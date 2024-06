Rheinmetall am DAX-Ende

Die Aktie des deutschen Rüstungskonzerns und Automobilzulieferers Rheinmetall ist am Freitagvormittag stark unter Druck geraten und hat zeitweise zweistellig an Wert verloren.

Im regulären Xetra-Handel erreichte das Papier einen Tagestiefstkurs von 460,10 Euro. Am Handelsplatz Lang & Schwarz brach Rheinmetall nach einer Stopp-Loss-Kaskade sogar auf 450,00 Euro ein, ehe sich die ersten Käufer zurückmeldeten.

Die durch die Abgaben entstandene Volatilität war zeitweise so hoch, dass der Handel unterbrochen werden musste. Das ist kein vertrauenserweckendes Zeichen, was eine mögliche Erholung der Aktie angeht. Deren Chartbild hat sich für Kurse unterhalb von 500 Euro nachhaltig verschlechtert.

Aktie verlässt Seitwärtsrange nach unten

Der Handelsverlauf der letzten Wochen war geprägt durch die Range zwischen 500 und 550 Euro. Insbesondere im Mai zeigte Rheinmetall aber zunehmend Schwäche, was zu immer niedrigeren Hochs führte.

Diese Schwäche entlud sich in den vergangenen Tagen durch ein Unterschreiten der 50-Tage-Linie, deren Trend inzwischen gekippt ist. Das gilt auch für die Aktie selbst, nachdem der Trendstärkeindikator MACD das Vorzeichen gewechselt hat und damit einen Abwärtstrend anzeigt.

Erhebliches Abwärtspotenzial – auch nach dem Einbruch

Das Verlassen der Seitwärtsrange nach unten bedeutet ebenfalls nichts Gutes. Da das Aufwärtsmomentum der Aktie gebrochen ist, sollten sich Anleger in den kommenden Wochen auf erhebliche Verluste einstellen.

Erste Möglichkeiten einer belastbaren Bodenbildung liegen im Bereich zwischen 350 und 400 Euro vor. Hier ist die Aktie durch die 200-Tage-Linie sowie die Aufwärtstrendlinie vor der im Februar erfolgten Trendverschärfung abgesichert.

Rheinmetall vor wochenlangen Verlusten?

Allzu große Hoffnungen auf eine zeitnahe Rückkehr über die Marke von 500 Euro sollten sich Anleger keine machen. Ehe der MACD in den positiven Bereich zurückkehren kann, um einen Aufwärtstrend der Aktie anzuzeigen, muss er zunächst wieder über die (rote) Signallinie klettern. Das kann einige Wochen dauern.

Eine mögliche bullishe Auflösung der gegenwärtig angeschlagenen Situation gibt es aber: Gelingt Rheinmetall noch vor dem Wochenende ein Reversal, sodass ein Kurs von etwa 480 Euro behauptet werden kann, bestünde im Falle von Anschlussgewinnen in der kommenden Woche die Möglichkeit, den gegenwärtigen Abwärtstrend noch in eine Bullenflagge und damit ein Trendfortsetzungssignal zu verwandeln. Die am Freitag gezeigte, erschreckende Schwäche der Aktie spricht aber gegen dieses Szenario.

Fazit: Die Vorentscheidung ist gefallen!

Die Aktie von Rheinmetall verzeichnet am Freitag empfindliche Verluste. Zeitweise ist das Papier sogar zweistellig eingebrochen. Mit Kursen unterhalb von 500 Euro dürfte mittelfristig eine Vorentscheidung gefallen sein: Zugunsten einer kräftigen Korrektur!

Anleger sind daher gut beraten, Rebounds zu einem Ausstieg zu nutzen und sich erst für Kurse um 400 Euro oder nach einer Stabilisierung des Kursgeschehens in der Aktie zu engagieren.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,23 % und einem Kurs von 486,5EUR auf Tradegate (14. Juni 2024, 11:07 Uhr) gehandelt.