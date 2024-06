Der Chiphersteller Broadcom sehe wie ein Anwärter aus, um das nächste Mitglied im Billionen-Dollar-Club der Börse zu werden, so die Bank of America am Donnerstag. Starke Umsätze, ein Schuldenabbau und lukrative Übernahmen sollten den Schwung des Unternehmens aufrechterhalten, glauben die Analysten.

Anleger jubelten dem Halbleiterhersteller am Donnerstag zu, nachdem das Unternehmen übertreffende Gewinne bekanntgegeben und einen Aktiensplit angekündigt hatte. Die Titel beendeten den Handel mit einem Plus von über 12 Prozent. Am Freitag notiert die Aktie vorbörslich zunächst ebenfalls im Plus.